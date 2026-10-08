日本4大啤酒商疑透過業界「秘密聚會」聯合調價遭到調查

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日本4大啤酒商涉嫌協調啤酒及發泡酒等產品出貨價格，遭日本公平交易委員會強制調查。8日經採訪相關人士得知，公平交易委員會也曾搜索業界團體「啤酒釀造組合」。公平交易委員會研判，與該組合有關的非正式「秘密聚會」，可能是業者進行聯合壟斷的場所，目前正展開調查。

啤酒釀造組合成立於1953年，目的在於協助確保作為國家財政收入來源的酒稅稅收，並促進啤酒產業健全發展。

目前組合由4大啤酒商及沖繩縣豐見城市的Orion啤酒等5家公司組成，主要業務包括向政府要求降低酒稅、防止未滿20歲者飲酒，以及宣導適量飲酒等。

組合內設有依據《景品表示法》成立、是在確保業界公平競爭的組織。其中有一個稱為「一木會」的聚會，由4大啤酒商總公司的營業課長及業務課長等人，每月第一個星期四定期參加。

據相關人士表示，「一木會」成員除了定期碰面，也會另外舉行非正式的「秘密聚會」。

這些成員涉嫌針對啤酒、發泡酒及「第三類啤酒」的出貨價格，依罐裝、瓶裝等不同容器類型，交換漲價幅度及調漲時間等資訊，再將相關內容帶回各自公司進行討論。

啤酒釀造組合在遭搜索後發表聲明表示：「業界也嚴肅看待此次事件，今後將持續要求各會員公司徹底遵守法令。」

日本公平交易委員會7日對朝日啤酒、麒麟啤酒、三得利及札幌啤酒等4家公司展開強制調查。

公平交易委員會事務總長岩成博夫當天在例行記者會上表示：「將在調查過程中確實證明相關事實」，展現徹底查明案件實情的強烈決心。



由日本大型啤酒商組成的「啤酒釀造組合」官方網站

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