川普據報促習近平與高市早苗會談：APEC峰會或讓日中領袖會晤

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【北京、香港時事】香港《南華早報》8日報導，美國總統川普在9月於華府舉行的美中領袖會談中，曾要求中國國家主席習近平與日本首相高市早苗舉行會談，但習近平並未理會。報導引述熟悉內情的相關人士說法。

根據《南華早報》報導，日本政府已向中方提出，希望利用11月在中國廣東省深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議期間，安排日中領袖會談。

中方則提議，由中共黨內排名第二的國務院總理李強代替習近平與高市會面，但日方對此表示難以接受。

川普在美中領袖會談中，也向習近平表達關切，指出中國對日本實施的稀土出口管制，已對美國產業造成影響，並強調此舉間接違反美中之間的「貿易休戰」協議。

對此，習近平主張「日本軍國主義的風險正在升高」，並指出日中關係與美中關係應分開處理。

高市在美中領袖會談之前，曾與川普會面並說明日本立場。川普隨後向習近平提出日中領袖會談的建議，研判是受到高市先前說明的影響。



美國總統川普（右）與中國國家主席習近平。9月24日攝於華府。（EPA／時事通信）

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