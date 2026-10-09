迅銷年度營收創新高：UNIQLO海外業績強勁

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經營休閒服飾品牌UNIQLO的日本迅銷集團（Fast Retailing）8日公布截至2026年8月的年度合併財報（依國際會計準則編製），營收較前一年度成長16.6%，達3兆9633億日圓，創下歷史新高。主要受惠於UNIQLO在歐美等海外市場業績強勁，營收及獲利均大幅成長。

反映本業獲利能力的營業利益年增31.7%，達7431億2800萬日圓；淨利則成長25.3%，達5425億1600萬日圓，兩項數據也雙雙創下歷史新高。

全球服飾業營收排名第二的瑞典品牌H&M，截至2025年11月的年度營收為2282億瑞典克朗（約3兆6000億日圓）。迅銷集團的營收規模已達到與H&M並駕齊驅的水準。

迅銷集團董事長兼社長柳井正8日在記者會上強調：「我們已經走到可以將營收10兆日圓納入視野的階段。」

柳井正曾於2023年提出，希望在未來約10年內，將集團營收提升至10兆日圓。

他進一步指出：「下一階段帶動成長的將是東南亞、印度及澳洲市場。」

此外，談及旗下平價服飾品牌GU（極優）時，柳井正表示：「GU具有與UNIQLO相當，甚至超越UNIQLO的發展潛力。」他並表達希望將GU培育成全球主要服飾品牌的目標。



日本休閒服飾品牌UNIQLO的商標



迅銷集團董事長兼社長柳井正8日下午在東京都港區舉行的財報說明會上回答記者提問



迅銷集團董事長兼社長柳井正8日在東京都港區舉行的財報說明會上發言

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