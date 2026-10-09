日本企業接連遭駭客攻擊：BOOKOFF與第一興商個資大量外洩

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日本企業接連遭到網路非法入侵，大規模個人資料外洩事件持續發生。經營二手書店的BOOKOFF集團控股公司9日宣布，受到非法存取系統影響，最多約643萬筆會員資料可能外洩。

另一方面，經營卡拉OK連鎖店「BIG ECHO」等業務的第一興商也公布，約872萬筆個人資料恐遭外洩。相關資安事件已波及不同產業。

兩家公司可能外洩的資料均包括會員及顧客的姓名、出生年月日、電子郵件地址及電話號碼等。

兩家公司均表示，截至公布消息時，尚未確認有第三方非法使用外洩資料的情況，並呼籲可能受影響的民眾提高警覺，留意可疑電子郵件及電話。

據了解，BOOKOFF是負責管理會員資料的子公司遭到非法入侵；第一興商則是受託管理個人資料的外部業者系統遭到非法存取。

兩家公司均發表聲明表示：「對於造成顧客極大的擔憂與困擾，我們深表歉意」，並將儘速採取措施，防止類似事件再度發生。



日本二手書連鎖業者BOOKOFF（左）及第一興商的招牌

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