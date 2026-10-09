農相涉刪減未挺選舉首長轄區預算：高市堅持留任、在野黨擬問責

Newsfrom Japan

日本首相高市早苗9日針對農林水產大臣簗和生聲稱，曾「大幅刪減」在眾議院選舉中未支持自己的地方首長所轄自治體道路預算一事，再度表明將讓簗和生繼續留任的方針。

在野黨則加強要求簗和生辭職，並考慮向參議院提出針對他的問責決議案。隨著眾議院預算委員會即將於13日展開審議，自民黨內也出現要求撤換簗和生的聲音。

高市9日在參議院全體會議接受各黨代表質詢時表示：「希望他發揮豐富的知識與政策規劃能力，為強化糧食安全保障付出比任何人更多的努力」，否認有意撤換簗和生。這是她回答立憲民主黨參議員三上繪里的質詢時所作的表示。

高市也透露，她曾於5日向簗和生表示：「如果發言屬實，就是不恰當的行為，應該撤回發言並道歉。希望他在履行說明責任後，端正態度，認真投入職務。」

在回答國民民主黨參議院議員會長舟山康江的質詢時，高市也表示：「任命責任在我，但首先重要的是由本人作出適當說明。」

簗和生9日在內閣會議後的記者會上，同樣否認有意辭職，表示：「我會充分說明，並履行自己的職責。」

另一方面，立憲民主黨、國民民主黨、公明黨、參政黨、共產黨及生命黨等各黨的參議院國會對策委員長，在國會內舉行會談，一致同意以提出針對簗和生的問責決議案為選項，持續展開協商。

立憲民主黨黨魁水岡俊一在黨內會議上批評簗和生「欠缺擔任閣員的資格」。

民主改革會黨魁小川淳也則在記者會上表示：「首相是否過於輕忽事態的嚴重性？」強調將追究高市的任命責任。

高市與全體閣員都將出席13日及14日舉行的眾議院預算委員會會議。在野黨準備加強追究簗和生的責任。

自民黨內一名曾擔任閣員的人士指出：「應該在預算委員會開始前撤換他。」另一名自民黨資深人士則認為：「已經撐不下去了。」



日本首相高市早苗9日下午在國會參議院全體會議上答詢



日本農林水產大臣簗和生9日下午出席國會參議院全體會議



立憲民主黨參議員三上繪里9日下午在國會參議院全體會議上進行代表質詢

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]