熊本地震後歷經兩個半月：受災鐵路全面恢復通車

Newsfrom Japan

日本熊本縣今年7月發生地震，導致部分路段持續停駛的第三部門鐵路公司「肥薩橙鐵道」（肥薩おれんじ鉄道，總部位於熊本縣八代市），13日恢復全線營運。

由於JR九州已於10日恢復鹿兒島本線受災路段的通車，熊本地震發生約兩個半月後，所有受災鐵路終於全面恢復營運。

此次恢復通車的是八代站至肥後田浦站（熊本縣蘆北町）之間，全長23.6公里的路段。由於鄰近震央，當時發生鐵軌變形及月台損壞等災情。

居住在蘆北町的一名52歲兼職男性表示，過去每個月約有2至3次搭乘肥薩橙鐵道前往醫院就診或購物。

他如釋重負地說：「一直希望能夠早日恢復全線通車，現在終於實現，真的太好了。」

肥薩橙鐵道社長中村誠希也表示：「終於能夠恢復全線營運，對此感到非常高興。」

肥薩橙鐵道是在2004年九州新幹線部分路段通車後，由JR分離經營的鐵路公司。

今年7月的熊本地震造成八代站至川內站（鹿兒島縣薩摩川內市）全線約100處設施受損，當時一度全面停駛。



受熊本地震影響而部分停駛的肥薩橙鐵道，13日恢復全線營運。熊本縣八代市的幼兒園孩童上午向行經的列車揮手致意

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]