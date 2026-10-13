諾貝爾和平獎得主皮萊訪問國際刑事法院：鼓勵面對美國制裁的職員

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2026年獲得諾貝爾和平獎的國際刑事法院（ICC）前法官皮萊（Navi Pillay，85歲），12日前往位於荷蘭海牙的國際刑事法院總部，與法院高層及職員會面。國際刑事法院所長赤根智子也向她表達祝賀。國際刑事法院當天公布了相關消息。

隨著美國總統川普政府加強對國際刑事法院施壓，包括將法院本身列為制裁對象，皮萊在訪問期間鼓勵職員，肯定他們在艱困環境下持續發揮重要作用。

皮萊表示：「他們的關懷與勇氣，讓有罪不罰的現象無法肆意蔓延。」

皮萊出生於南非，曾擔任盧安達國際刑事法庭庭長，並於2003年至2008年擔任國際刑事法院法官，2008年至2014年出任聯合國人權事務高級專員。

由於長期致力於推動和平及國際法，她於9日獲選為今年諾貝爾和平獎得主。

根據國際刑事法院公布的消息，赤根智子12日談及皮萊獲獎時強調：「這次獲獎代表國際司法作為持久和平基石所發揮的重要作用，獲得了肯定。」



諾貝爾和平獎得主皮萊（左起第2人）12日訪問位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC），與法院所長赤根智子（左起第3人）等人合影。（取自ICC官方網站）

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