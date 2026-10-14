日本外國人口占比逾5%自治體達132個：5年增2.5倍並向地方擴散

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根據總務省公布的2025年國勢調查最終結果，全國外國人口占比超過5%的市區町村達132個，較5年前的53個增加至2.5倍。調查顯示，外國人口聚居的情況不再侷限於大都市及製造業聚集地區，也逐漸擴及觀光業、農業發達的地方自治體。

日本境內外國人口約384萬人，創下歷史新高，占總人口的3.1%。與前次2020年調查的約274萬人相比，增加約4成。

至少有一個自治體外國人口占比超過5%的都道府縣，從前次調查的17個增加至27個，包括宮城縣、兵庫縣等地也加入這個行列。

前次調查中，外國人口占比較高的地區主要集中在大都市及製造業發達地區，但2025年已擴展至度假勝地，以及以農林漁業為主要產業的地方。

其中，北海道外國人口占比超過5%的町村，從前次調查的5個大幅增加至22個。研判主要原因是日本各地面臨嚴重人力短缺，促使企業擴大聘僱外國勞工。

外國人口占比最高的是長野縣川上村，達26.5%。當地以萵苣種植等農業聞名，外國勞工是支撐農業生產的重要人力。川上村繼2020年以19.0%的比例居全國之冠後，再度排名第一。

北海道占冠村的外國人口占比則達21.7%，幾乎是前次調查的兩倍。

占冠村相關負責人表示：「2017年當地度假設施開幕成為契機，為了接待外國旅客，聘僱外國員工的情況逐漸增加。」

全日本外國人口占比超過10%的自治體共有21個，其中4個町村的比例更超過20%。

這也是日本國勢調查首次出現外國人口占比超過兩成的自治體。