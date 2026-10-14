日本86.5%民眾認為5年後物價續漲：創近19年新高

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日本銀行（央行）13日公布9月「生活意識問卷調查」結果顯示，認為5年後物價將比現在「大幅上漲」或「小幅上漲」的民眾，合計占86.5%，創下自2007年12月以來、約19年的最高水準。

受到中東局勢惡化導致原油價格上漲等因素影響，調查顯示，越來越多民眾認為物價上漲的情況將持續一段時間。

與一年前相比，反映民眾對當前景氣看法的景氣判斷擴散指數（DI）為負53.0，較前次調查改善3.7個百分點。

另一方面，以回答目前收入較一年前「增加」的比例，減去回答「減少」的比例所計算的收入擴散指數（DI），也來到負5.4，創下歷來最佳水準。

不過，仍有54.4%的受訪者表示「生活逐漸失去餘裕」，其中超過9成將原因歸咎於物價上漲。

調查結果顯示，儘管民眾對景氣的看法及收入情況有所改善，持續上漲的物價仍對家庭生活與消費心理造成壓力。

日本銀行每3個月針對全國20歲以上民眾進行一次調查。本次調查期間為8月3日至9月4日，共取得1972份有效回答。



位於東京都中央區的日本銀行總行