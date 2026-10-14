中國代表團訪問北方領土擇捉島：關注觀光與水產養殖商機

Newsfrom Japan

俄羅斯遠東薩哈林州政府13日宣布，由中國黑龍江省地方政府及企業相關人士組成的代表團，日前訪問北方領土擇捉島。俄方表示，此行是薩哈林州招商引資活動的一環，中方對當地觀光及水產養殖產業展現興趣。

薩哈林州州長利馬連科（Valery Limarenko）指出：「庫里爾群島（包括日本所稱的北方領土及千島列島）在觀光與商業發展方面具有巨大潛力。」

他並表示，州政府的任務是為投資者打造良好的投資環境。此舉被認為旨在進一步擴大中國與俄羅斯之間的經濟合作。

根據薩哈林州政府公布的消息，中國企業相關人士對海膽及海參養殖尤其感興趣，並表達與當地企業合作興建水產加工廠的意願。

據稱，庫里爾群島當地有增加觀光客住宿設施的需求，因此中國代表團也實地考察了觀光基礎設施的潛在興建地點。

俄羅斯於2022年將庫里爾群島指定為免稅特區。進駐當地的企業可享有免徵企業所得稅等優惠措施，相關優惠也適用於外國企業。



中國黑龍江省企業相關人士訪問日俄存在主權爭議的北方領土擇捉島。照片由俄羅斯遠東薩哈林州政府於13日公布。（法新社／時事通信）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]