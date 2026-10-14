中國代表團訪問北方領土擇捉島：關注觀光與水產養殖商機
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俄羅斯遠東薩哈林州政府13日宣布，由中國黑龍江省地方政府及企業相關人士組成的代表團，日前訪問北方領土擇捉島。俄方表示，此行是薩哈林州招商引資活動的一環，中方對當地觀光及水產養殖產業展現興趣。
薩哈林州州長利馬連科（Valery Limarenko）指出：「庫里爾群島（包括日本所稱的北方領土及千島列島）在觀光與商業發展方面具有巨大潛力。」
他並表示，州政府的任務是為投資者打造良好的投資環境。此舉被認為旨在進一步擴大中國與俄羅斯之間的經濟合作。
根據薩哈林州政府公布的消息，中國企業相關人士對海膽及海參養殖尤其感興趣，並表達與當地企業合作興建水產加工廠的意願。
據稱，庫里爾群島當地有增加觀光客住宿設施的需求，因此中國代表團也實地考察了觀光基礎設施的潛在興建地點。
俄羅斯於2022年將庫里爾群島指定為免稅特區。進駐當地的企業可享有免徵企業所得稅等優惠措施，相關優惠也適用於外國企業。
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