愛知名古屋亞洲帕運開幕：日本首次主辦迎約三千選手

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日本首次主辦的亞洲帕拉運動盛會「愛知・名古屋亞洲帕拉運動會」，18日在名古屋市的Paloma瑞穗體育場舉行開幕典禮。預計約有來自45個國家及地區的3000名選手參賽，日本代表團則有約280名選手報名。各代表團在開幕式上依序進場，由日皇德仁宣布大會開幕。擔任大會名譽總裁的秋篠宮文仁親王及王妃紀子也出席典禮。

由愛知縣各地採集火種匯聚而成的聖火被送往聖火台，最後點火者包括隸屬豐田汽車的女子帕拉高山滑雪選手村岡桃佳等人。選手宣誓則由隸屬東海理化的男子輪椅網球選手小田凱人等人代表進行。

繼本月4日閉幕的亞洲運動會後，本屆亞洲帕運將在愛知縣及靜岡縣舉行至24日，共進行18項運動競賽。日本代表團可望超越2018年雅加達大會的198面獎牌成績。

亞洲帕運承襲1975年在日本大分縣首度舉辦的「遠東暨南太平洋身心障礙者運動會」（FESPIC），於2010年舉行首屆賽事，本屆為第5屆。



日本代表團由掌旗官中川萌（右一）與橋本勝也（右二）帶領，在開幕典禮上進場。18日攝於愛知縣Paloma瑞穗體育場



日皇德仁與秋篠宮夫婦出席愛知・名古屋亞洲帕運開幕典禮。18日攝於愛知縣Paloma瑞穗體育場



日皇德仁在開幕典禮上宣布大會開幕。18日攝於愛知縣Paloma瑞穗體育場



三宅克己、中西麻耶與村岡桃佳（前排右起）在開幕典禮上擔任最後點火者。18日攝於愛知縣Paloma瑞穗體育場



開幕典禮上，聖火台燃起聖火。18日攝於愛知縣Paloma瑞穗體育場

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