高市早苗秋季例大祭未參拜靖國神社：改以供奉真榊・玉串料致意
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位於東京都千代田區九段北的靖國神社，為期3天的秋季例大祭19日落幕。日本首相兼自民黨總裁高市早苗在例大祭期間未前往參拜，而是透過供奉祭品及祭祀費表達敬意。
高市17日以「內閣總理大臣 高市早苗」名義，向靖國神社供奉名為「真榊」（まさかき）的祭祀用品，並於19日以自民黨總裁身分奉納「玉串料」（祭祀費）。
國土交通大臣井林辰憲19日則以跨黨派國會議員團體「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」成員身分前往參拜。
繼經濟成長戰略擔當大臣城內實17日參拜後，井林成為高市內閣第2位在此次秋季例大祭期間參拜靖國神社的閣員。
跨黨派議員團體方面，包括自民黨、日本維新會、國民民主黨及參政黨等政黨，約有70名國會議員前往參拜。19日參拜者還包括自民黨總務會長梶山弘志、選舉對策委員長西村康稔，以及日本保守黨黨魁百田尚樹等人。
梶山並代表自民黨總裁高市早苗，向靖國神社奉納玉串料。
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