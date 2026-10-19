高市早苗秋季例大祭未參拜靖國神社：改以供奉真榊・玉串料致意

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位於東京都千代田區九段北的靖國神社，為期3天的秋季例大祭19日落幕。日本首相兼自民黨總裁高市早苗在例大祭期間未前往參拜，而是透過供奉祭品及祭祀費表達敬意。

高市17日以「內閣總理大臣 高市早苗」名義，向靖國神社供奉名為「真榊」（まさかき）的祭祀用品，並於19日以自民黨總裁身分奉納「玉串料」（祭祀費）。

國土交通大臣井林辰憲19日則以跨黨派國會議員團體「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」成員身分前往參拜。

繼經濟成長戰略擔當大臣城內實17日參拜後，井林成為高市內閣第2位在此次秋季例大祭期間參拜靖國神社的閣員。

跨黨派議員團體方面，包括自民黨、日本維新會、國民民主黨及參政黨等政黨，約有70名國會議員前往參拜。19日參拜者還包括自民黨總務會長梶山弘志、選舉對策委員長西村康稔，以及日本保守黨黨魁百田尚樹等人。

梶山並代表自民黨總裁高市早苗，向靖國神社奉納玉串料。



日本國土交通大臣井林辰憲19日上午在國會參議院預算委員會答詢



跨黨派國會議員團體「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」會長逢澤一郎，19日上午率團參拜靖國神社後，在東京都千代田區舉行記者會



日本首相高市早苗19日上午出席國會參議院預算委員會



日本保守黨黨魁百田尚樹19日在東京都千代田區參拜靖國神社

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