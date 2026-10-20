經團聯成立80週年：將制定2050年願景因應AI與人口減少

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日本經濟團體聯合會（經團聯）19日在東京都內舉行成立80週年紀念研討會。會長筒井義信表示，將制定展望2050年的中期願景，因應人口減少加速及人工智慧（AI）日益普及等社會變化。

筒井表示：「我們將展望2050年，描繪日本應追求的經濟與社會樣貌。」

經團聯計畫針對少子化對策、教育、地方創生、外國人政策及社會保障等廣泛議題展開研討，更新目前以2040年度為目標的既有願景。

新願景預計於明年4月提出期中報告，並於同年12月完成最終報告。

日本首相高市早苗也以嘉賓身分出席活動並發表演說。

高市指出：「日本經濟過去在通貨緊縮的結構下經歷長期停滯，但隨著企業努力調漲薪資，以及經濟政策逐漸發揮成效，整體趨勢確實已開始改變。」

她並呼籲企業界：「衷心期盼各位能積極推動大膽投資與薪資調漲。」

日本首任國家安全保障局長谷內正太郎也在會中發表專題演講。

谷內談及日本國內生產毛額（GDP）全球排名下滑，以及安全保障環境日益緊張等變化，強調：「日本必須作為具有自主性的主要國家，在國際社會中立足。」



日本經濟團體聯合會會長筒井義信19日下午在東京都千代田區舉行的經團聯成立80週年紀念研討會上致詞



日本首相高市早苗19日下午在東京都千代田區舉行的經團聯成立80週年紀念晚會上致詞

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