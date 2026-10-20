日本成功發射火星衛星探測器MMX：挑戰5年往返採集樣本世界首例

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宇宙航空研究開發機構（JAXA）20日上午4時41分，從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射搭載火星衛星探測器「MMX」的H3火箭10號機。發射約1小時11分鐘後，MMX順利進入飛往火星的軌道，宣告發射成功。

這也是日本H3火箭連續第3次發射成功，累計發射成功率達80%。

擔任MMX計畫負責人的JAXA教授川勝康弘，在發射後的記者會上表示：「我們已確認探測器處於穩定狀態。感謝一路以來支持這項計畫的各界人士，以及順利完成發射任務的火箭團隊。」

H3火箭計畫經理有田誠也面帶笑容表示：「能夠透過H3火箭，揭開具有歷史意義的MMX計畫第一幕，我感到非常高興。」

MMX是一項以火星第一衛星「火衛一」（Phobos）為探測目標的太空任務。探測器將接近並登陸火衛一，採集其表面砂土樣本後帶回地球。

如果任務成功，將創下人類首次從火星衛星採集樣本，以及首次完成火星周邊空間往返航行的紀錄。

研究團隊期待，透過分析採集到的樣本，不僅能深入了解火星及其衛星的形成歷史，也可能為解開地球生命起源之謎提供重要線索。

MMX探測器由3個模組組成，隨著任務推進，將逐步分離不再需要的部分。發射時總重量約4.5公噸。

按照計畫，MMX預計約1年後進入火星環繞軌道，並逐步接近火衛一。

探測器將先詳細觀測火衛一表面，從科學研究價值及登陸安全性等角度評估適當的著陸地點，預計於2029年進行兩次登陸，目標是採集至少10公克的樣本。

完成火衛一探測任務後，MMX也將接近火星第二衛星「火衛二」（Deimos），進行近距離觀測。

探測器預計於2031年返回地球，屆時將釋放裝有樣本的返回艙，計畫在澳洲沙漠地區進行回收。



搭載火星衛星探測器「MMX」的日本H3火箭10號機，20日凌晨從鹿兒島縣種子島宇宙中心成功發射



宇宙航空研究開發機構（JAXA）H3火箭計畫經理有田誠（左起第2人）、MMX計畫負責人川勝康弘教授（左起第3人）等人，20日上午在鹿兒島縣種子島宇宙中心結束發射後記者會，面帶笑容合影留念

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