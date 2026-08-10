TAITO（太東）音效團隊「ZUNTATA」為電玩音樂帶來的改變

TAITO（太東）音效團隊「ZUNTATA」為電玩音樂帶來的改變音樂 娛樂
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「ZUNTATA」是一支持續開創電玩音樂歷史的音效創作團隊。太東於1981至1982年間成立音效開發部門，1987年起該部門以「ZUNTATA」之名創作，至今已為多款遊戲提供風格豐富多元的音樂作品。
這些成就要歸功於一群個性鮮明的音樂創作者，他們以獨特視角與專業知識，保持對創作的熱忱，長期投入配樂與音效製作。這也是本次採訪兩位新舊世代ZUNTATA領導者之後，所得出的簡單結論。若沒有這份熱忱，也就不會有那些名留電玩音樂史、令人難忘的經典旋律了。
從百科全書業務員轉往電玩音樂
太東總公司位於東京新宿。石川勝久身著亮眼的T恤，笑容滿面地迎接打扮沈穩、外表有些嚴肅的小倉久佳。小倉是ZUNTATA的命名者，而石川則是第五代現任團隊的領導者。
兩人在ZUNTATA一起工作約17年，從石川加入的1990年至小倉離職的2007年為止。兩人雖然相差十歲，但他們各自在加入音效部門之前的經歷，恰好反映出電玩音樂發展環境的變遷。
——聽說小倉先生並非一畢業就進入太東？
小倉 大學畢業之後，我在一家製作兒童教材的出版社任職。當初看到徵才廣告寫著「使用聲音與光線的教材企劃開發」，所以前去應徵，但其實招募的卻是業務人員。那份工作必須挨家挨戶拜訪並推銷百科全書，相當辛苦。
——因此您開始考慮把熱愛的音樂當作事業嗎？
小倉 我喜歡井上陽水與筒美京平，也自學作曲，希望有朝一日成為作曲家。雖然我幾乎不玩電玩遊戲，但卻被《鐵板陣（Xevious）》（1983／南夢宮NAMCO，射擊遊戲）的立體表現方式驚艷到了。我感受到遊戲產業的潛力，因此考慮轉職。當時太東正在應徵業務人員，我抱著嘗試的心態，在履歷表寫下希望從事「音響相關」工作，沒想到在面試時，對方跟我説「或許做音效比較適合你」，旋即被安排搭車前往研究所。
「研究所」指的是當時位於橫濱的太東開發據點「太東中央研究所」。這對後進的石川而言，也是充滿濃濃回憶的地方。
石川 我原本想像是一個陳列數台電子合成器、讓人眼睛發亮的地方，結果卻是在一棟相當古老簡陋的水泥建築裡，大家穿著工作服默默地工作，而厚紙板做的層架上則放滿了電路板，根本就是倉庫嘛。
跨世代奇才的相遇
石川比小倉晚7年進公司，令人意外的是，他當初應徵的是企劃人員，而且順利錄取。
石川 我喜歡SEGA的音樂（笑），因此我很嚮往遊戲產業。我畢業於音響相關學校，雖然想從事音效工作，但自覺實力尚不足以勝任，因此選擇以企劃職進入公司。
石川進入公司之後，接受了為期半年的業務培訓。在經歷過單調的基層工作後，反而更加堅定其想要進入音效部門的決心，而這點也意外地與小倉的經歷相似。深入了解兩人相遇過程，更令人不禁讚嘆「緣分的巧妙」。
石川 當時工作包括搬運遊戲中心的機台、回收百圓的硬幣等。在培訓最後，有個機會讓我們重新填寫希望分發的部門，因此我改成了「音效部門」。歷經一番波折，總算如願加入了。
——可以談談與小倉先生的相遇嗎？
石川 第一次見面是面試。因為我喜歡電玩音樂，所以當然知道小倉先生，也有收集他的作品。
小倉 其實我在面試前就聽說過石川了。他在學生時期曾經將《太空戰鬥機》重新編曲，並以電子合成器演奏、錄製錄音帶後，寄到研究所來。我很喜歡那份作品，睡覺時一定會聽。
石川 咦，是這樣子喔？我第一次聽說！
小倉 睡覺時聽很舒服（笑）。他也曾登上專門介紹街機遊戲的雜誌，結果某天，本人就出現在公司的面試會場（笑）。
ZUNTATA名字的分量
石川入社的三年前，太東的音效開發部門改以「ZUNTATA」為名。契機是街機遊戲《太空戰鬥機》原聲帶的發行。
小倉 唱片公司的製作人建議我「可以參照其他遊戲公司，有個團體名比較好」。
石川 我高中聽到「ZUNTATA」的名字時，覺得「真有趣啊」。當時SEGA也以「S.S.T. BAND」之名創作，我才知道原來音樂製作團隊也可以使用像是樂團一樣的名稱，感覺很新穎。另外，阿爾法唱片公司（Alfa Records）的GMO品牌讓電玩音樂不單純是動畫風格，而是更具「時尚感」的音樂。對處於高中生這種想展現自我的年紀來說，是非常震撼的概念。讓人感覺「這可不是普通的電玩音樂呢」。
小倉 我當時也認為ZUNTATA不應該只是一張專輯的團體名稱而已。那時，公司內部並未太重視音效部門，我覺得很不甘心。因此，我想將ZUNTATA這個名字運用作為品牌形象策略。我們印了上有Logo的宣傳貼紙，貼在不同地方，讓周圍的人對音效部門的印象開始轉變，認為「音效好像滿有趣的」，而團隊內部意識也逐漸產生變化。
技術限制下所孕育出的成果
——在ZUNTATA站穩太東音效部門地位之前，當時大概是什麼樣的情形呢？
小倉 我進入公司之後並沒有所謂的培訓，在音效室內，主管只對我說「做看看這個」、「再來是那個」，簡單交付一些雜務工作而已，其中也包含零件整理、閱讀電子參考書等，有些東西至今我仍然不懂為何這樣安排（笑）。
石川 當時的音效部門好像是把所有聲音相關工作集中一起處理，並沒有專門負責音樂的人員。直到小倉先生加入團隊，才正式有專門從事音樂創作的人。從這點來看，小倉先生可以說是太東第一位專職音樂創作的員工。
小倉 雖然有幾位負責音效製作的夥伴，但一開始只有我負責作曲部分。不過，當時遊戲作品眾多，難憑一己之力完成，所以有時也會委外處理。
——當時大概多久完成一首曲子呢？
小倉 研修結束後，開始作曲的頭一年，根本沒有太多時間思考。每一款作品大約花2週作曲，包含遊戲結束時的片尾配樂，接著再花1至2週將樂曲轉換成能播放的音樂數據。工作接踵而來，每天都像是不停運轉的輸送帶一樣一直在工作。
——技術方面，想必也經歷一番摸索與嘗試吧？
小倉 當時不像現在有許多方便的工具，我們要先用鍵盤彈奏出腦中浮現的旋律，寫成樂譜之後，再轉換成十六進位的數據輸入到系統中。
石川 我是屬於取樣（Sampling。譯註：採集其他聲音或音樂以重置成新作品）世代的人，因此經常為了記憶體容量大傷腦筋。尤其是超級任天堂時期，特別辛苦。幸好現今技術發達，大環境非常棒。也或許因為過去的種種限制，反而「因禍得福」誕生了美好的成果。
小倉 那時真的是限制重重，很多想做的聲音都無法呈現。但某天，因為系統錯誤的關係，意外地讓我發現了「延遲效果」。當時在場的大家都很感動，這真的是一項重大發現。
對音樂製作的執著
兩人的世代差異也反映在接觸遊戲的方式上。與喜愛遊戲的石川相比，小倉幾乎不太熟悉電玩遊戲。也正因如此，在面對不同遊戲主題時，兩人各有獨特觀點。
小倉 我作曲必須先有個「概念」，在將音符寫成樂譜前，我會先閱讀書籍。比如負責新款遊戲時，我會去書店找一些平常不會看的領域的書。也因此我接觸到了心理學家榮格（1875-1961）的「原型論」，經消化整理成筆記後，逐漸建構出自己的理論。
——您如何將書中獲得的靈感，實際運用於樂曲創作呢？
小倉 我在製作《太空戰鬥機外傳》時，同時考量了玩家心態。當巨大敵人出現，玩家能否保持冷靜？或者任由恐懼感讓自己認知逐漸扭曲？我在內心先走過一遍流程，並將其反映在音樂上。於是，創作朝著「人眼所見是否為真？」的方向前進，因而順利誕生了〈Visionnerz～幻視人～〉這首曲子。光是閱讀書籍就花了我三個月的時間。製作樂曲時，我全神貫注，回家後也一直想著創作的事，我家人似乎都覺得「現在最好不要靠近他」（笑）。
石川 當時前輩們隔絕了音樂以外的一切事物，逼出自己的極限，專注於創作的神情甚至有些嚇人。
小倉的音樂特色是，在冰冷、缺乏感情的世界裡融入了人類般的溫暖。例如，在《太空戰鬥機II》有一幕突然出現人聲。據說，此靈感源自小倉曾在《聖經》中讀到「光之子的誕生」這段經文。
小倉 我在思考該如何用聲音表現「光之子的誕生」這個畫面時，發生了一件事。那是某天休假，我正用攝影機記錄一歲大的女兒，她在地上爬，一下靠近我、一下又離開，不斷重複這個循環。突然間，她發出「爸爸～」的聲音，我聽到的當下，就覺得「這可以用！」於是，我記錄下這段聲音並運用在《太空戰鬥機II》主題曲裡。
——《太空戰鬥機》系列是小倉先生的代表作，那石川先生最喜歡哪一部作品呢？
石川 應該是第一代，該系列有趣的地方，就在於每次都有「意想不到的翻轉」。當玩家期待它會是上一代的續集，結果卻是截然不同的作品，一次次顛覆你的想像，我認為這正是魅力所在。
小倉 因為我心中自一開始就有明確的創作概念，按照那個概念去製作，就不會做出一樣的東西了。
ZUNTATA並非樂團
——現場演出有哪些印象深刻的曲子呢？
小倉 我會選擇「CHAOS」，我很想讓管弦樂團現場演奏這首曲子。
石川 我的話是「INORGANIC BEAT」，沒想到現場演奏的效果出奇地好。
——現場演出感覺很有趣呢。
小倉 一點都不好玩（笑）。
石川 因為我們不是演奏者，所以現場演出並非是擅長的領域。但的確是呈現音樂的一種方式啦⋯⋯。
——舉辦現場演出的契機為何？是為了與喜愛音樂的支持者互動嗎？
小倉 最早是從1990年舉辦的電玩音樂祭開始的。其實我本來就興趣缺缺⋯⋯。當時是由13名成員全員參與的大型公演，與聽眾的交流頂多只有在簽名時講幾句話而已。
石川 到我那個年代，有比較多小型現場演出，與支持者的距離變得更近了。但有一點我還是想說，ZUNTATA並不是樂團。現場演出只是推廣電玩遊戲的一種行銷方式。
——要整合這些個性鮮明的成員，應該不容易吧（笑）。
小倉 那時大家很有主見，各做各的，不是感情不好，只是大家並非那種總要黏在一起的關係，每個人都專注於創作自己的音樂。進入製作階段之後，我反而覺得彼此間意見交流、產生火花才是好事。
——團隊發展將近40年，成員幾經更迭，是否有讓人一聽就知道這是「ZUNTATA音效」的特色呢？
石川 ZUNTATA正是建立在這種不同主見彼此激盪而產生火花的團隊。其實，我認為沒有人創作時會刻意想著要做出「ZUNTATA風格」，因為該如何定義「ZUNTATA風格」因人而異。也正因如此，才展現了它的多樣性。每位成員盡力追求自我最佳表現，結合在一起就是大家認知的ZUNTATA。我覺得這正是它有趣的地方。
——訪談最後，請給未來想投入電玩音樂產業的年輕世代一些建議。
小倉 希望大家的創作不要只侷限在配樂層面，請多從各種事物中獲取靈感，然後將靈感透過音符展現出來，希望大家都能成為這樣的創作者。
石川 遊戲配樂並非只有音樂，音效也很重要。甚至近年來有眾多案例顯示，音效往往是決定遊戲風格印象的關鍵。目前音效製作的人才相當不足，我認為這是很值得投資的方向！
為了本次專訪，太東準備了一間牆面繪有《太空戰鬥機》元素的房間，那是以水棲生物為靈感設計的巨大戰艦（Boss），以及迎戰它的小型太空船。那就像這些年創作者一路走來的奮戰畫面，轉眼就過了40年。他們不停嘗試與摸索，在未知與困難中前進，對彼此懷抱尊敬與崇拜之心，卻也因不同個性激盪出火花。希望大家都能用心聆聽，那些由緊張感而生的動人音符。
協助：太東股份有限公司（TAITO） ／ZUNTATA
訪談拍攝：小寺圭
採訪．撰文：阿拉司圖魯埃．查比（Txabi Alastruey）（原文為西班牙語，由Nippon.com國際語言部門進行日語編譯）
標題圖片：ZUNTATA創始成員小倉久佳（左）、現任ZUNTATA第五代團隊領導人石川勝久（右）。背景為《太空戰鬥機》。© TAITO CORPORATION（小寺圭拍攝）