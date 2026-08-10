TAITO（太東）音效團隊「ZUNTATA」為電玩音樂帶來的改變

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電玩音樂自誕生以來，是如何發展至現今規模的呢？想要了解這段歷程，那就一定要先了解太東公司音效開發部門「ZUNTATA」近40年來的發展軌跡。本文訪問自部門草創期就為團隊打拚、代表新舊世代的兩位核心成員，一起與他們探尋電玩音樂的歷程。

1959年出生於福岡縣。畢業於日本大學文理學院哲學系。曾任職於出版社，1983年進入太東公司，為ZUNTATA部門創始成員，2007年離職後創立「小倉久佳音樂製作所」，從事作曲與編曲工作。在太東期間參與創作的代表性電玩作品有《影子傳說》（1985）、《太空戰鬥機（DARIUS）》系列（1986～）、《快打磚塊（Arkanoid：Revenge of DOH）》（1987）、《忍者戰士（The Ninja Warriors）》（1987）等。

「ZUNTATA」是一支持續開創電玩音樂歷史的音效創作團隊。太東於1981至1982年間成立音效開發部門，1987年起該部門以「ZUNTATA」之名創作，至今已為多款遊戲提供風格豐富多元的音樂作品。 這些成就要歸功於一群個性鮮明的音樂創作者，他們以獨特視角與專業知識，保持對創作的熱忱，長期投入配樂與音效製作。這也是本次採訪兩位新舊世代ZUNTATA領導者之後，所得出的簡單結論。若沒有這份熱忱，也就不會有那些名留電玩音樂史、令人難忘的經典旋律了。 從百科全書業務員轉往電玩音樂 太東總公司位於東京新宿。石川勝久身著亮眼的T恤，笑容滿面地迎接打扮沈穩、外表有些嚴肅的小倉久佳。小倉是ZUNTATA的命名者，而石川則是第五代現任團隊的領導者。 兩人在ZUNTATA一起工作約17年，從石川加入的1990年至小倉離職的2007年為止。兩人雖然相差十歲，但他們各自在加入音效部門之前的經歷，恰好反映出電玩音樂發展環境的變遷。 ——聽說小倉先生並非一畢業就進入太東？ 小倉 大學畢業之後，我在一家製作兒童教材的出版社任職。當初看到徵才廣告寫著「使用聲音與光線的教材企劃開發」，所以前去應徵，但其實招募的卻是業務人員。那份工作必須挨家挨戶拜訪並推銷百科全書，相當辛苦。 ——因此您開始考慮把熱愛的音樂當作事業嗎？ 小倉 我喜歡井上陽水與筒美京平，也自學作曲，希望有朝一日成為作曲家。雖然我幾乎不玩電玩遊戲，但卻被《鐵板陣（Xevious）》（1983／南夢宮NAMCO，射擊遊戲）的立體表現方式驚艷到了。我感受到遊戲產業的潛力，因此考慮轉職。當時太東正在應徵業務人員，我抱著嘗試的心態，在履歷表寫下希望從事「音響相關」工作，沒想到在面試時，對方跟我説「或許做音效比較適合你」，旋即被安排搭車前往研究所。 「研究所」指的是當時位於橫濱的太東開發據點「太東中央研究所」。這對後進的石川而言，也是充滿濃濃回憶的地方。 石川 我原本想像是一個陳列數台電子合成器、讓人眼睛發亮的地方，結果卻是在一棟相當古老簡陋的水泥建築裡，大家穿著工作服默默地工作，而厚紙板做的層架上則放滿了電路板，根本就是倉庫嘛。

跨世代奇才的相遇 石川比小倉晚7年進公司，令人意外的是，他當初應徵的是企劃人員，而且順利錄取。 石川 我喜歡SEGA的音樂（笑），因此我很嚮往遊戲產業。我畢業於音響相關學校，雖然想從事音效工作，但自覺實力尚不足以勝任，因此選擇以企劃職進入公司。 石川進入公司之後，接受了為期半年的業務培訓。在經歷過單調的基層工作後，反而更加堅定其想要進入音效部門的決心，而這點也意外地與小倉的經歷相似。深入了解兩人相遇過程，更令人不禁讚嘆「緣分的巧妙」。 石川 當時工作包括搬運遊戲中心的機台、回收百圓的硬幣等。在培訓最後，有個機會讓我們重新填寫希望分發的部門，因此我改成了「音效部門」。歷經一番波折，總算如願加入了。 ——可以談談與小倉先生的相遇嗎？ 石川 第一次見面是面試。因為我喜歡電玩音樂，所以當然知道小倉先生，也有收集他的作品。 小倉 其實我在面試前就聽說過石川了。他在學生時期曾經將《太空戰鬥機》重新編曲，並以電子合成器演奏、錄製錄音帶後，寄到研究所來。我很喜歡那份作品，睡覺時一定會聽。 石川 咦，是這樣子喔？我第一次聽說！ 小倉 睡覺時聽很舒服（笑）。他也曾登上專門介紹街機遊戲的雜誌，結果某天，本人就出現在公司的面試會場（笑）。

ZUNTATA名字的分量 石川入社的三年前，太東的音效開發部門改以「ZUNTATA」為名。契機是街機遊戲《太空戰鬥機》原聲帶的發行。

《太空戰鬥機》遊戲原聲帶的黑膠唱片。ZUNTATA的歷史由此而生。 小倉 唱片公司的製作人建議我「可以參照其他遊戲公司，有個團體名比較好」。 石川 我高中聽到「ZUNTATA」的名字時，覺得「真有趣啊」。當時SEGA也以「S.S.T. BAND」之名創作，我才知道原來音樂製作團隊也可以使用像是樂團一樣的名稱，感覺很新穎。另外，阿爾法唱片公司（Alfa Records）的GMO品牌讓電玩音樂不單純是動畫風格，而是更具「時尚感」的音樂。對處於高中生這種想展現自我的年紀來說，是非常震撼的概念。讓人感覺「這可不是普通的電玩音樂呢」。 小倉 我當時也認為ZUNTATA不應該只是一張專輯的團體名稱而已。那時，公司內部並未太重視音效部門，我覺得很不甘心。因此，我想將ZUNTATA這個名字運用作為品牌形象策略。我們印了上有Logo的宣傳貼紙，貼在不同地方，讓周圍的人對音效部門的印象開始轉變，認為「音效好像滿有趣的」，而團隊內部意識也逐漸產生變化。

技術限制下所孕育出的成果 ——在ZUNTATA站穩太東音效部門地位之前，當時大概是什麼樣的情形呢？ 小倉 我進入公司之後並沒有所謂的培訓，在音效室內，主管只對我說「做看看這個」、「再來是那個」，簡單交付一些雜務工作而已，其中也包含零件整理、閱讀電子參考書等，有些東西至今我仍然不懂為何這樣安排（笑）。 石川 當時的音效部門好像是把所有聲音相關工作集中一起處理，並沒有專門負責音樂的人員。直到小倉先生加入團隊，才正式有專門從事音樂創作的人。從這點來看，小倉先生可以說是太東第一位專職音樂創作的員工。 小倉 雖然有幾位負責音效製作的夥伴，但一開始只有我負責作曲部分。不過，當時遊戲作品眾多，難憑一己之力完成，所以有時也會委外處理。 ——當時大概多久完成一首曲子呢？ 小倉 研修結束後，開始作曲的頭一年，根本沒有太多時間思考。每一款作品大約花2週作曲，包含遊戲結束時的片尾配樂，接著再花1至2週將樂曲轉換成能播放的音樂數據。工作接踵而來，每天都像是不停運轉的輸送帶一樣一直在工作。 ——技術方面，想必也經歷一番摸索與嘗試吧？ 小倉 當時不像現在有許多方便的工具，我們要先用鍵盤彈奏出腦中浮現的旋律，寫成樂譜之後，再轉換成十六進位的數據輸入到系統中。 石川 我是屬於取樣（Sampling。譯註：採集其他聲音或音樂以重置成新作品）世代的人，因此經常為了記憶體容量大傷腦筋。尤其是超級任天堂時期，特別辛苦。幸好現今技術發達，大環境非常棒。也或許因為過去的種種限制，反而「因禍得福」誕生了美好的成果。 小倉 那時真的是限制重重，很多想做的聲音都無法呈現。但某天，因為系統錯誤的關係，意外地讓我發現了「延遲效果」。當時在場的大家都很感動，這真的是一項重大發現。