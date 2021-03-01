犬山紙子訪談和田彩花：「偶像怎樣才能作為一個人活得輕鬆些？」

犬山紙子訪談：我想跟她見一面

新刊登的這個系列連載，我們請專欄作家犬山紙子採訪了她關注的活躍於各行各業的女性。本期她將帶領我們去見一位她超級喜歡的偶像——和田彩花。和田入選了福布斯（日本）「30 UNDER 30 2020 JAPAN」榜單。該獎項旨在選出30歲以下的日本未來棟樑之才。和田彩花想對年輕一代偶像們說些什麼，犬山又為何被她所吸引呢？請看二人就今後的偶像該何去何從問題展開的討論。

1994年出生。2004年通過Hello! Project EGG海選。2009年入選女團「S/mileage」（後改名為「ANGERME」）一期生，並擔任隊長。2010年以《夢見る15歳》（愛做夢的15歲）這首單曲正式出道。同年，「S/mileage」獲得唱片大獎最優秀新人獎。2017年就任Hello! Project第6任隊長。在做偶像的同時完成了大學本科及研究生學業，攻讀美術專業。2019年從ANGERME和Hello! Project畢業。2020年入選「30 UNDER 30 JAPAN 2020」榜單。

偶像這個職業最不自由的地方 犬山：從你還是Hello! Project成員的時候我就知道你了。雖然我比你大不少，但看到你站在舞臺上神采奕奕的樣子，我又重新燃起了對偶像的傾慕之情，感覺「氣質優雅的女孩子真是太美好了」，仿佛自己又回到了青春時代。 和田：真高興能得到您的誇獎。 犬山：你是從多大開始當偶像的呢？ 和田：在我小學四年級的時候吧。剛開始是研修生，高一的時候出道，不過那時候我對於女團偶像的身份完全沒有自我認知。我什麼都沒想過，只是認為大人跟我說「你應該這麼做」，那我就得去完成。也沒有什麼休息日，但那時候就是這樣我都覺得很開心。直到退團之後，我才發現不管是對自己，還是對別人來說，休息都是非常必要的。 犬山：休息真的挺重要的。可你卻因為從沒休息過，所以直到退團之後才意識到這個問題。我是女團粉，但我也很糾結，有時會想我們到底有沒有在剝削她們。比如，小小年紀就被置於眾目睽睽之下，她們肯定會產生很大的心理壓力。我已經是成熟的成年人了，但即便如此，站在眾人面前有時也會感覺心理疲憊。而女團成員正處於青春期，人格還沒有完全定型，這時受到世人的過度注目，或是聽到一些很難聽的話，肯定非常煎熬。作為一名始終受到偶像鼓舞的粉絲，我很在意自己支持的偶像是否幸福。從偶像的角度來看，為了避免被粉絲剝削，避免受到不必要的傷害，你覺得有哪些問題需要注意或者重視呢？

和田：我自己也在公開談論社會性別、女權主義、性取向之類的話題，這些話題一般情況下偶像們是避免談論的，我周圍有很多粉絲都跟我說過類似您說的話。粉絲會告訴我一些我不知道的事情，也會跟我共用各種資訊。前段時間在Ins直播的時候，我說要開始思考女性問題了，然後就有墨西哥、法國、韓國等好多國家的粉絲給我留言。這些回饋都讓我非常開心，還讓我知道了粉絲們都很接受我的想法，這給我提供了強有力的精神後盾。但我也知道另一方面，如今的社會結構有些失衡也是事實，而偶像這個職業就是在失衡之處誕生的。外界會要求女團偶像要像個女孩子，要有偶像的樣子，這些要求有時候會讓我感到自己被強行禁錮了。

顏值至上主義的危害和心理護理的重要性 犬山：雖說是偶像，但也沒必要滿足世人對偶像的所有幻想。畢竟偶像也是人。 和田：說的是呢。今後的社會，我認為不限於偶像，而是所有人都沒有必要被刻板印象束縛。只不過，我雖然發表了很多言論，但是我也不能把我的社會性別觀強加給未成年人。我可以告訴他們現在存在一些偏頗的觀點，告訴他們用公正的眼光看待事物的重要性並教會他們方法，但這本身也是一種價值觀和思想，所以我也很難跟他們說：「你們最好知道這些。」不過女孩子們聚在一起，總會被人進行比較，顏值至上主義（以美醜為標準品評人的容貌，對外表富於魅力和缺乏魅力的人進行區別對待的思維方式）是個很大的問題。 犬山：你雖然內心很糾結，卻努力想要保護未成年人啊！我感覺無論男女，偶像是不是都需要心理護理呢？ 和田：訓練也是這樣。只要站在鏡子前跳上幾個小時的舞，你就會不自覺地把自己拿來和別人比較了。或許這很重要，但另一方面也會增加心理負擔。我覺得現在還沒有形成一種良好的風氣，能讓我們毫無顧忌地說出自己的這種感受。 犬山：當然還有未成年人穿不穿泳裝的問題，舉個ANGERME（Hello！Project的女團。舊團名為S/milage）的例子，拍雜誌寫真的時候，想穿的人就穿，不想穿的就不穿，是這樣的吧？那時候我就覺得風氣開始一點點在改變了，雖然本來就應該是這樣才對。還有就是既有那種「吹彩虹屁」給偶像打氣的粉絲，也有發言欠考慮的粉絲。 和田：確實如此。 犬山：還有人喜歡對偶像的形象指指點點，要求女生就必須怎樣怎樣，或者說什麼「A醬比B醬可愛多了！」，雖然粉絲可能只是想吹捧自家，但卻無意中拉踩了另一位女孩子。 和田：這就過分了…… 犬山：自己支持的偶像能夠幸福快樂，這應該是做粉絲最大的快樂了，但總有成年人對那些未成年的孩子們咄咄逼人，品頭論足。每次看到都真的會很傷心。明明偶像也是人啊。 和田：確實很常見呢。我覺得粉絲說作品好或不好其實都沒問題。如果不是完美無缺，確實有不足之處，那我希望粉絲可以指出來，告訴我「這點是不是應該考慮一下呢」。 通過美術世界擴展眼界 犬山：我記得很清楚的一件事，是ANGERME時代有個初中生團員塗了大紅色的口紅，然後被人指責說：「你塗這個顏色是不是太早了？」 和田：確實有過否定的聲音呢。

犬山：那時你也發聲了，你表達的意見是「以後也可以想凃什麼口紅就塗什麼口紅啊」。我當時就覺得有這麼好的前輩站在身後，肯定會很有底氣吧。 和田：我大學學的是美術史，美術給了我一個無比廣闊的世界，讓我知道了價值觀是多種多樣的。從小就在偶像這個行業裡，大人們給我們規定了各種條條框框，教我們這麼做那麼做，於是我們的價值觀就慢慢地局限在他們定下的框架內了。我自己喜歡的近代美術作品都表達了強烈的現代感和近代意識。看著那些作品，我就覺得應該重新審視自己的生活和工作，必須對一直以來抱有的價值觀提出質疑。美術的世界讓我知道了「這種存在也是合理的」。 犬山：通過學習和瞭解其他領域，有時也能逐漸認清自己。我現在38歲，到37歲才知道「sapioromantic」這個詞，意思是從對方的才智中感知愛情魅力的一種性取向，我覺得與性別無關，因為很多人都會很喜歡那種發言充滿智慧的人。我非常認同這個詞，因為它準確地表達了我自己的取向。以前我總是在想，自己是不是有這種傾向啊，始終理不清頭緒。 和田：如果內心糾結，是不是有點壓力山大的感覺？心裡想著為什麼自己總是跟別人格格不入呢？ 犬山：就是這樣！你我都有這種困惑，你不是還公開說過自己說不定是無性戀（對他人沒有性欲望和愛情的性取向）嗎？但你又表示性取向也會發生變化，現在可能不是了，你發出的這些聲音可能會成為促使粉絲思考的契機——現在對自己（的性取向）也不是很確定，是不是有其他的可能性呢？