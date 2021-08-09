伊藤繪美（註冊心理師）：把不快的情緒沖進你想像中的馬桶！

犬山紙子訪談：我想跟她見一面

這個系列連載，我們請專欄作家犬山紙子與活躍在各行各業的女性進行對話交流。由於新冠疫情仍在持續，很多人都感到壓力大，精神狀況不好，為此，犬山結合自己的體驗，向本次的嘉賓、著書良多的臨床心理師伊藤繪美女士請教了應該如何保持心理健康。

註冊心理師、臨床心理師、精神保健福祉師。擔任洗足(東京都目黑區地名——譯注)壓力應對及支援辦公室（stress coping and support office）所長。專攻壓力心理學和認知行為療法、圖式療法等，具有30年以上的諮詢經驗。主要著作有《無法說出自己痛苦的人試行正念療法和圖式療法》（醫學書院）、《自我關愛工具箱——應付壓力的100個技巧》（晶文社）等。

所謂「壓力舒緩」的思考方式 犬山 我出現焦慮症症狀的時候，評論家荻上知紀推薦我讀伊藤女士您寫的《無法說出自己痛苦的人試行正念療法和圖式療法》。那本書對我的幫助非常之大，於是我想一定要見您一面。 伊藤 謝謝。 犬山 由於受到新冠疫情的影響，我覺得我周圍也有很多人在精神上被逼到困境。這讓我不禁開始思考，雖然存在像認知行為療法這種有實際效果的治療方法，而在日本卻為什麼還沒有多少人知道。所以我想請伊藤女士先談一談您的專業、認知行為療法，好嗎？ 伊藤 其實所有問題的總根源都在於「壓力舒緩」這種思維方式。在心理學上，壓力是一種無法消除的、只要活著就存在的東西，意識到這一點之後如何去幫助自己呢？構思即來源於此。 犬山 說到壓力，容易給人消極的印象，其實高興的事、快樂的事也有可能成為壓力源（成為壓力原因的刺激）呢，對吧？

伊藤 是的。而認知行為療法是應對壓力的一個手段。我們首先將壓力反應分為「認知」「情緒和感情」「身體反應」「行為」四個部分來思考。究竟是什麼樣的壓力降臨、我們對此又產生了怎樣的反應？意識到這些是非常重要的事情，但當我們抱有很多壓力一蹶不振的時候，一切都變得一塌糊塗，從而陷入惡性循環。 犬山 明白。比如覺得「我不行，我不行」、「以後絕對不會順利」，會陷入這種不安的怪圈裡無法自拔。 伊藤 但是，我們無法改變討厭的人的言行，也無法消滅病毒。還有，改變自己的情緒和身體上的反應也是比較困難的。那麼，我們能做的只有設法改變自己的思維和行動。想辦法改變思維和行動，將自己從壓力中解救出來，這就是認知行為療法的思考方式。 犬山 正念（mindfulness）也是認知行為療法的一種，對吧？ 伊藤 原本認知行為療法是主要著眼於「改變」認知和行為。但後來我們明白了好好地「接受」壓力才是意義之所在。 其中之一就是正念。比如，意識到自己正感悲傷的時候，不要對自己說「我不能那麼想」，去否定這種情緒；而是要認識到「我正懷有這樣的感受」，無論多麼消極的想法和情緒，都去接受它。 另外，有一種與自己的意願無關而湧現出的思維，稱為「自動思維」，能夠解開自動思維謎團的是圖式療法。

解開自動思維的迷題 犬山 是不是指那種毫無根據地自己蹦出來的情緒，比如「絕對辦不到啊」、「啊，快不行啦」什麼的。 伊藤 是的。不過，如果追溯一個人的成長經歷、與他人的接觸方式等，就可以發現為什麼他會擁有那樣的自動思維。這就像我們在求解「為何生活艱辛」的謎題一般，當覺察到它的真實原因時，「哦，原來是這麼回事啊」，於是就能非常輕鬆地放手了。這就是圖式療法。 犬山 我也查找過自己「為何如此易怒」的原因，發現自己內心中有一個小我，總是想撒個嬌，於是就以「生氣」的形式表現出來。後來，即使在煩躁的時候，我也能認識到「我現在正煩躁呢」，還能想到「可能是我想撒個嬌吧」。能夠直面自己發怒這事之後，就算當時煩躁不安，也能很快冷靜下來，這樣的我真是感覺非常好，與丈夫的關係也改善不少。當然，即便如此，還是會有發脾氣的時候（笑）。您的書中所寫「傾聽內心小孩的欲求」這一點，我也在實踐著呢。 伊藤 與自己內心的小孩接觸後，有沒有不可思議地感覺到自己不再孤獨了？ 犬山 是的。「你怎麼了？」睡覺之前這樣自己對自己說說話，哄哄內心的小孩。自己可以治癒自己這一點讓我充滿了希望，有時甚至熱淚盈眶。 伊藤 是的。好像感情變得豐富起來，內心也受到震撼吧。布偶也是孩子非常容易親近的東西。來諮詢的客人中也有人說「雖然不能向您敞開心扉，不過可以向這個布娃娃傾訴」。與布娃娃說話，或者緊緊地抱著它的時候，能夠感覺自己內心的小孩也受到了珍視。

犬山 還有，您的書裡寫到，要是有了討厭的情緒，就想像有一個馬桶，將這種情緒與大便一起沖走，這個主意我非常喜歡。

將湧現出的情緒都沖走 伊藤 已經湧出的感覺和情緒是無法收回的。不過，總是凝視著那些「排泄物」的話也很可笑（笑）。所以，出來的東西就讓它出來吧，不用再管它，之後當作糞便用馬桶沖走就好了。不是馬桶也行，比如就像隨河水流去的落葉、空中漂浮的白雲，只要能把自動思維帶走，是什麼都沒關係。心理學上最糟糕的事情就是好容易才注意到的某種情況，卻把它當作從來就不存在。 犬山 人們總是說「不介意是最好的」「要積極一些」，但自己的感受是「還是會不高興，如果給這種情緒蓋個蓋子，那種討厭的情緒反而愈加膨脹起來」、「就算違背自己的心情勉強裝樂觀，結果還是會有種撇下沒管的感覺」。但是，如果我們不是無視這種情緒、而是去認知它，只是想像一下將其像排泄物似的沖進馬桶，真的就非常爽快了。真是不可思議。話說現在由於新冠疫情的影響，有人說罹患產後抑鬱症的可能性增加了一倍。您認為怎樣才能將這種有科學依據的資訊也傳達給更多有需要的人們呢？

伊藤 我也意識到這個課題，所以寫了一本書《自我關愛工具箱》，以便大家自己能進行自我護理。 犬山 我也確實在接受心理諮詢，不過這個不適用保險，花費還是會有的，而且要找到適合自己的諮詢師也是需要花時間呢。 伊藤 這是個緣分的問題。如果第一個諮詢師就很合適，那是幸運，大多時候不會這麼順利，所以一定要重視自己的感受。如果感覺彆扭，最好立刻更換諮詢師。 犬山 我和第一個諮詢師也完全合不來。 伊藤 最近也出現了APP和線上心理諮詢。關於認知行為療法的APP現在很多地方都在搞開發，線上心理諮詢相對來說價格也便宜一些。我也在接受某公司的試諮詢。