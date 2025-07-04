「戰鬥吧，蝗蟲博士！」的幕後祕辛　鼓舞為挑戰遠大夢想的人　前野．烏魯德．浩太郎

「戰鬥吧，蝗蟲博士！」的幕後祕辛 鼓舞為挑戰遠大夢想的人 前野．烏魯德．浩太郎科學 自然環境
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為了研究蝗蟲，有位研究員隻身從日本飛往撒哈拉沙漠，他就是擔任國際農林水産業研究中心（國際農研）主任研究員的前野．烏魯德．浩太郎，人稱「蝗蟲博士」。他把嚴苛的田野調查生活用幽默筆觸寫成了書《前往非洲打敗蝗蟲》及其續集《我在非洲消滅蝗蟲》（光文社新書），銷售量共計超過36萬冊，刷新科學主題書籍的暢銷紀錄，續集並榮獲科學新聞記者獎（JASTJ）2025大獎，大放異彩。
蝗災（大量蝗蟲入侵）帶來嚴重的糧食危機，雖然噴灑農藥可以達到病蟲害防治，卻只能治標不治本。然而，前野透過田野調查解開蝗蟲的生態之謎，找到了即使不使用農藥也有辦法將蝗蟲一網打盡的可能性，被寄予厚望。
在撒哈拉展開極為艱辛的田野調查
―決定在非洲研究的理由是「為了觀察蝗蟲的自然生態。」
沙漠蝗蟲，如同其名，是棲息在沙漠的蝗蟲。一開始是在實驗室飼養，進行研究，但是實驗室是人工環境，要隨時保持一定的溫度或日照等。我個人認為，如果沒有到撒哈拉沙漠這樣的真實環境、親自觀察其生態，就無法真正理解沙漠蝗蟲的存在，所以決定前往非洲的茅利塔尼亞。
―實地調查至今，長達14年之久。
以沙漠蝗蟲為對象的田野調查相當罕見，有長達40年的空白期間。
蝗災是不定期發生，而且移動能力高，無法一直待在同個地方做研究，棲息地在沙漠深處，交通不方便，甚至有治安問題，調查更是難上加難。做田野調查的研究員相當稀少，最大的原因在於，以研究對象來說，蝗蟲的調查效率差，很難有具體成果。
實際去到當地，果然幾乎沒有人在進行生態調査，不管是防治方法也好，對症治療也好，也就是在無法充分理解蝗蟲行動的情況下噴灑殺蟲劑，不只成本高，同時也伴隨著環境汙染的危機。「如果能夠應用生態來開發防治方法的話，就能夠作出貢獻。」於是，我把重點擺在田野調查上。
―蝗蟲的飼養箱或餌料等實驗器具，基本上在當地採購，把市場商品改良後使用的實驗精神令人吃驚。
日本人擁有「工夫（Kufu）」（花心思）的這個概念與「改善（Kaizen）」互相匹敵，是足以向世界自豪的態度。在各種限制當中，動腦筋找到突破點，這是在日本培養出來的生活智慧。
沙漠收不到訊號，只能夠靠自己的腦袋想辦法，田野調查的期間最長頂多10天，其實很短暫，在有限的時間、體力、狀況下，為了取得最有趣的數據，應該要如何進行實驗，必須立即做出判斷。在沙漠的極限環境裡，可以充分鍛鍊設計研究的能力。
現在，就像ChatGPT一樣，由某個人幫你找到答案的服務逐漸成為主流，但是我的賣點是思考力，找出問題點，持續磨練靠自己找出答案的能力。
與人的相遇為研究帶來進展
―某天，發現蝗蟲集團出沒，用網子捕捉後，發現都是雄蟲。於是，提出「也許雄蟲和雌蟲分開生活？」的「集團分居現象假說」，並且向昆蟲界的研究泰斗請益。
沙漠蝗蟲的生態仍然留有許多未解之謎，正在與世界各國的研究員分工合作進行研究。活用各自擅長的領域，人類必須攜手共同研究，才能期望更大的進展。
「田野調查是我擅長的領域。」他自豪地說道。相反地，當時他也意識到自己還太年輕，有不成熟的地方，即使閃過好點子，如果不能在實驗中獲得驗證，也無法對蝗蟲研究帶來任何進展。因此，他向值得信賴的美國伊利諾州立大學教授道格拉斯・惠特曼（Douglas W. Whitman）請益，希望聽取實驗上的建議，也學到了很多充滿啟發性的實驗訣竅和方法。
―從非洲回國後，2014年獲聘為京都大學白眉中心的特定助教。
松浦健二教授以白蟻的生態研究享譽國際，我進入松浦教授的實驗室工作。松浦教授十分平易近人，常常與學生一同研究討論，完全不吝嗇地分享他自身累積的田野調查訣竅、思考方法、論文寫作等的技巧。正因為在非洲的艱辛體驗，讓我更能夠深刻理解教授所說的，作為昆蟲學者，在這2年間有很大的成長。
和領域不同的研究員聊天，經常會冒出自己一個人無法想到的點子，以及發現意想不到的突破點。一個人的思考時間當然也很重要，但我的情況是在跟很多人交談的過程中，讓自己的研究有所進展。
真實呈現掙扎的模樣
―在繁忙的研究生活中，為何不把蝗蟲寫成研究專書，而是作為一般大眾書籍出版呢？
外國的蝗蟲問題在日本是非常冷門的研究，而我認為向大眾傳達這是什麼樣的研究，是對社會的一種回饋，所以開始在社群平台（SNS）上發文和動筆寫作。「有時間發文的話，還不如去寫論文。」也許有人會如此批評吧。但是，一般大眾又無法輕易閱讀英文論文，而我希望能夠把內心鬱悶痛苦的感受、突破瓶頸的方法及掙扎的模樣等，真實地呈現出來，為那些今後要挑戰新事物的人帶來勇氣。雖然可能會被嗤之以鼻，但是意外地獲得許多人的支持，對我來說是一大鼓舞。
―為了田野調查和共同研究過著空中飛人的生活，待在日本的期間積極接受採訪，最近經常受邀為國高中生演講，也不遺餘力。
聽到他人分享一些辛苦經歷，我們會感到安心，「原來不是只有自己」。為了可以稍微緩解年輕人內心的不安，我想要分享作為一位田野調查研究員的人生樣貌而選擇寫作。
依照現今的日本社會或經濟狀況，大家會覺得追求夢想本身伴隨著巨大風險，但我希望這個社會能夠讓人更輕鬆、更大膽地勇敢追夢。如果想起為了研究蝗蟲隻身前往非洲的我，能夠幫助大家追夢，認為「我的夢想說不定成功率比較高，那就放手一搏吧！」的話，我會感到很榮幸。
標題照片：穿著非洲民族服飾的前野．烏魯德．浩太郎。（本人提供）