「戰鬥吧，蝗蟲博士！」的幕後祕辛　鼓舞為挑戰遠大夢想的人　前野．烏魯德．浩太郎

日本人研究員開拓了什麼樣的新地平線？具有獨創性、創造性、彈性思考力、卓越的行動力…。本連載系列的主旨在於挖掘出獨特的研究秘辛，第1回介紹以「蝗蟲博士」之稱聞名的前野．烏魯德．浩太郎。

昆蟲學家。1980年生於秋田縣。現任國際農林水産業研究中心（國際農研）主任研究員。神戶大學大學院自然科學研究科博士課程修了。博士（農學）。曾獲聘為京都大學白眉中心的特定助教。因在非洲茅利塔尼亞的研究活動獲得認可，被當地授予中間名「烏魯德（○○的後裔）」。獲得茅利塔尼亞的最高權威獎項之一「欣蓋提獎（科學技術）」（2020年）、第19回日本學術振興會獎（2023年）等殊榮。著作有《前往非洲打敗蝗蟲》、《我在非洲消滅蝗蟲》（皆為暫譯）（皆為光文社新書）等。

在撒哈拉展開極為艱辛的田野調查 ―決定在非洲研究的理由是「為了觀察蝗蟲的自然生態。」 沙漠蝗蟲，如同其名，是棲息在沙漠的蝗蟲。一開始是在實驗室飼養，進行研究，但是實驗室是人工環境，要隨時保持一定的溫度或日照等。我個人認為，如果沒有到撒哈拉沙漠這樣的真實環境、親自觀察其生態，就無法真正理解沙漠蝗蟲的存在，所以決定前往非洲的茅利塔尼亞。

這座帳篷是田野調查的據點（前野提供） ―實地調查至今，長達14年之久。 以沙漠蝗蟲為對象的田野調查相當罕見，有長達40年的空白期間。 蝗災是不定期發生，而且移動能力高，無法一直待在同個地方做研究，棲息地在沙漠深處，交通不方便，甚至有治安問題，調查更是難上加難。做田野調查的研究員相當稀少，最大的原因在於，以研究對象來說，蝗蟲的調查效率差，很難有具體成果。 實際去到當地，果然幾乎沒有人在進行生態調査，不管是防治方法也好，對症治療也好，也就是在無法充分理解蝗蟲行動的情況下噴灑殺蟲劑，不只成本高，同時也伴隨著環境汙染的危機。「如果能夠應用生態來開發防治方法的話，就能夠作出貢獻。」於是，我把重點擺在田野調查上。

田野調查中的樣子（川端裕人提供） ―蝗蟲的飼養箱或餌料等實驗器具，基本上在當地採購，把市場商品改良後使用的實驗精神令人吃驚。 日本人擁有「工夫（Kufu）」（花心思）的這個概念與「改善（Kaizen）」互相匹敵，是足以向世界自豪的態度。在各種限制當中，動腦筋找到突破點，這是在日本培養出來的生活智慧。

把市場販售的鏤空置物籃上下相疊，做成飼養箱（前野提供） 沙漠收不到訊號，只能夠靠自己的腦袋想辦法，田野調查的期間最長頂多10天，其實很短暫，在有限的時間、體力、狀況下，為了取得最有趣的數據，應該要如何進行實驗，必須立即做出判斷。在沙漠的極限環境裡，可以充分鍛鍊設計研究的能力。 現在，就像ChatGPT一樣，由某個人幫你找到答案的服務逐漸成為主流，但是我的賣點是思考力，找出問題點，持續磨練靠自己找出答案的能力。

與人的相遇為研究帶來進展 ―某天，發現蝗蟲集團出沒，用網子捕捉後，發現都是雄蟲。於是，提出「也許雄蟲和雌蟲分開生活？」的「集團分居現象假說」，並且向昆蟲界的研究泰斗請益。 沙漠蝗蟲的生態仍然留有許多未解之謎，正在與世界各國的研究員分工合作進行研究。活用各自擅長的領域，人類必須攜手共同研究，才能期望更大的進展。

與道格拉斯・惠特曼（Douglas W. Whitman）教授（後方中央）及其學生一同合影的前野（後方右），美國伊利諾州（前野提供） 「田野調查是我擅長的領域。」他自豪地說道。相反地，當時他也意識到自己還太年輕，有不成熟的地方，即使閃過好點子，如果不能在實驗中獲得驗證，也無法對蝗蟲研究帶來任何進展。因此，他向值得信賴的美國伊利諾州立大學教授道格拉斯・惠特曼（Douglas W. Whitman）請益，希望聽取實驗上的建議，也學到了很多充滿啟發性的實驗訣竅和方法。 ―從非洲回國後，2014年獲聘為京都大學白眉中心的特定助教。 松浦健二教授以白蟻的生態研究享譽國際，我進入松浦教授的實驗室工作。松浦教授十分平易近人，常常與學生一同研究討論，完全不吝嗇地分享他自身累積的田野調查訣竅、思考方法、論文寫作等的技巧。正因為在非洲的艱辛體驗，讓我更能夠深刻理解教授所說的，作為昆蟲學者，在這2年間有很大的成長。 和領域不同的研究員聊天，經常會冒出自己一個人無法想到的點子，以及發現意想不到的突破點。一個人的思考時間當然也很重要，但我的情況是在跟很多人交談的過程中，讓自己的研究有所進展。