進化、淘汰…一同用心守護生物多樣性，從廣闊觀點認識生態系　深野祐也

生物多樣性的重要性終於開始獲得廣泛關注，然而在物種的保存上，卻深受人類的「好」「惡」心理所左右。目前在千葉大學擔任副教授的生態學家深野祐也，專門從進化或生態觀點探討人類與其他生物的相互作用，並且以進化心理學的立場提出新看法，讓大家一同思考環境問題。

適應都市熱島的植物 長久以來，氣候變遷被視為全球性議題，地球上有許多生物無法適應而逐漸消失，但有部分的生物強韌地適應環境變化。深野的研究團隊是國際上首度發現與車軸草（俗稱三葉草）相似的酢漿草，這種世界各地都看得到的雜草已經能夠適應都市熱島現象。其觀察靈感來自於平凡無奇的都市風景。深野回想：「研究契機是我注意到在公園裡可以看到很多綠葉酢漿草，柏油路旁的則是紅葉酢漿草。」

綠葉酢漿草（左上）和紅葉酢漿草（左下）。生長在東京丸之內地區路面縫隙的紅葉酢漿草（右側照片的箭頭處），皆由深野祐也提供 經過實驗證實，綠葉酢漿草在一般氣溫下生長旺盛，但在高溫環境下，反而是紅葉酢漿草的生長強健。而且，針對世界各地民眾上傳到網路上的酢漿草照片進行分析，發現都市區的酢漿草以紅葉比例居高，深野得到的結論是「在都市的高溫壓力下，酢漿草的葉色進化成紅色，具備耐高溫的特性。」並且於2023年在美國科學期刊《Science Advances》上發表論文。 其實，以酢漿草為例，能夠適應人類引起的環境急速變化的生物有限，相反地有越來越多的生物正逐漸從地球上消失。深野說：「自然生態系中仍有相當多的未解之謎，個別生物的滅絕將會對全體造成什麼樣的影響，無法預測。」強調生物多樣性的重要性。接著，他如此問道：「請想像地球是一座『依賴未來技術運作的宇宙船』，如果無法理解運作原理，萬一宇宙船壞掉了，我們要如何修理，讓它回復原狀呢？」藉此激發大家的想像力。