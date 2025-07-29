進化、淘汰…一同用心守護生物多樣性，從廣闊觀點認識生態系　深野祐也

科學 自然環境

生物多樣性的重要性終於開始獲得廣泛關注，然而在物種的保存上，卻深受人類的「好」「惡」心理所左右。目前在千葉大學擔任副教授的生態學家深野祐也，專門從進化或生態觀點探討人類與其他生物的相互作用，並且以進化心理學的立場提出新看法，讓大家一同思考環境問題。

深野祐也 FUKANO Yūya

生態學家，千葉大學園藝學研究院副教授。1985年，生於福岡縣。2013年九州大學系統生命科學府博士後期課程修了。系統生命科學博士。曾任職於東京大學大學院農學生命科學研究科附屬生態調和農學機構。榮獲日本生態學會宮地賞（2022年）、科學技術・學術政策研究所「Nice Step研究者」（2023年）、千葉大學先進學術賞（2024年）、文部科學大臣表揚年輕科學者賞（2025年）等多項殊榮。著作有『世界は進化に満ちている』（暫譯：世界充滿進化）（岩波科學Library；2025年）等。

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適應都市熱島的植物

長久以來，氣候變遷被視為全球性議題，地球上有許多生物無法適應而逐漸消失，但有部分的生物強韌地適應環境變化。深野的研究團隊是國際上首度發現與車軸草（俗稱三葉草）相似的酢漿草，這種世界各地都看得到的雜草已經能夠適應都市熱島現象。其觀察靈感來自於平凡無奇的都市風景。深野回想：「研究契機是我注意到在公園裡可以看到很多綠葉酢漿草，柏油路旁的則是紅葉酢漿草。」

綠葉酢漿草（左上）和紅葉酢漿草（左下）。生長在東京丸之內地區路面縫隙的紅葉酢漿草（右側照片的箭頭處），皆由深野祐也提供
綠葉酢漿草（左上）和紅葉酢漿草（左下）。生長在東京丸之內地區路面縫隙的紅葉酢漿草（右側照片的箭頭處），皆由深野祐也提供

經過實驗證實，綠葉酢漿草在一般氣溫下生長旺盛，但在高溫環境下，反而是紅葉酢漿草的生長強健。而且，針對世界各地民眾上傳到網路上的酢漿草照片進行分析，發現都市區的酢漿草以紅葉比例居高，深野得到的結論是「在都市的高溫壓力下，酢漿草的葉色進化成紅色，具備耐高溫的特性。」並且於2023年在美國科學期刊《Science Advances》上發表論文。

其實，以酢漿草為例，能夠適應人類引起的環境急速變化的生物有限，相反地有越來越多的生物正逐漸從地球上消失。深野說：「自然生態系中仍有相當多的未解之謎，個別生物的滅絕將會對全體造成什麼樣的影響，無法預測。」強調生物多樣性的重要性。接著，他如此問道：「請想像地球是一座『依賴未來技術運作的宇宙船』，如果無法理解運作原理，萬一宇宙船壞掉了，我們要如何修理，讓它回復原狀呢？」藉此激發大家的想像力。

次文化對多樣性的影響⁉

把綠化空間融入都市裡的再開發熱潮仍然持續著，就像「都會綠洲」一詞所象徵的，也許無機質空間的「綠」具有為人們帶來內心平靜的效果，然而，據深野表示：「代表都市綠化的草皮廣場，並不意味著豐富的生物多樣性。」而他的研究正是關注「人類心理對生物多樣性產生的影響」。

例如，受到積極保護的瀕危物種裡面，很多是像貓熊這樣的可愛動物，但是其他的動植物就容易被排除在保育對象之外。然而，說不定被人類討厭的昆蟲A，對某植物B而言，是唯一的花粉傳播者，萬一昆蟲A滅絕了，植物B也將面臨滅絕危機。深野指出：「人類的好惡深刻地影響生物多樣性，這是現實。」他一語道破「人類無意識的自私行為」。

根據調查結果，在日本，對氣候變遷的意識高漲，但自己實際付諸行動的個人意識卻相當低。為了讓大家能夠採取具體行動，深野等人發表的「動漫播出和動物保護捐款的關聯性研究」具有啟發性。

對動物捐款件數的差異

把包括瀕危物種在內的各種動物擬人化的動漫作品《動物朋友(*1)》，在日本推出後造成轟動。研究裡，在動漫的開播期間，有越來越多人捐錢給作品裡的動物，結果顯示出全國民眾對愛護動物的關注有所提升。「針對用博物館的宣導資訊或紀錄片這種『正統派』方式無法引發行動的一群人，利用動畫或娛樂手段的次文化進行宣傳是非常有效的。」深野如此說道。過去在學問上容易被忽略的現象，通過自由的想像力逐一解開。

電視動漫作品《動物朋友》的企劃　(C)KFP
電視動漫作品《動物朋友》的企劃　(C)KFP

(*1) ^ 2017年開始播出的電視動畫作品。角色的創作構思來自包括瀕危物種在內的各種動物，以虛構的動物園為舞台而展開的冒險故事。

重新審視太陽能發電

毫無秩序的建設工程等，可再生能源的導入若是無視生物多樣性，將會造成很大的風險。深野等人與東急不動產、環境省攜手合作，透過共同研究持續推動太陽能發電所內的自然再生計畫。雖然太陽能發電所的建設是用混凝土蓋的，對自然生態系產生不少危害，但是深野認為，「好好規劃並進行管理，有可能重現出具有類似草原或濕地這樣的自然生態系機能的環境。」並致力於探求共存之道。

夏季高溫，發電效率變差，但是把光電板下面的空間改造成草原或濕地的話，溫度下降，就有助於提升發電效率。深野正在進行實證，像是利用雨水流動趨緩，能讓抑制災害的機能回復，或許能夠打造出一個為生態系帶來多面向益處的發電所。

盡一己之力

在隔著太平洋的美國，保守派對大學研究人員的施壓日益加劇。深野表示：「不管是由誰治理國家，我希望這個世上的基礎研究都能夠一直持續下去。」他同時也思考著，「美國社會的分裂何以如此嚴重？」那些被保守派視為眼中釘的，就是所謂的頂尖大學。深野認為，原因或許在於這些大學忽略了與當地社區的開放關係，導致當地居民越來越感受不到這些大學的好處。

反觀日本的大學狀況又如何呢？「說不定日本也面臨同樣狀況，所以大學方面應該思考在該地區的存在意義，為當地社區做出廣泛貢獻，建立和諧成熟的關係是很重要的。舉例來說，向孩子們傳達有趣的研究，培養對知識的好奇心，這些對地方貢獻有助益。」深野的這般提議，其實與上述的酢漿草、次文化、太陽能發電的研究是一貫相通的。

深野擅長以生活周遭的事物為主題，用淺顯易懂的口吻，向一般民眾說明生物是怎麼一回事。當我向他詢問，那我們可以做哪些事情時，得到的回答是：「請謹慎選擇食物，還有投票給重視生物多樣性的政治家，」這也是博士Anne Larigauderie (*2)在2024年獲得藍色星球獎（日本旭硝子基金會提供）的演講內容

訪談中，深野問到：「你認為哪種食物對生物多樣性造成巨大影響？」答案是牛肉。日本從巴西進口大量的大豆作為養牛飼料，而那些大豆是砍伐熱帶雨林來種植的，也就是說，我們日常消費的牛肉與熱帶雨林的砍伐息息相關。

日常的飲食生活，在不知不覺間緊密牽動著環境問題。一旦知道人類生活與生物多樣性的關聯性，就可以採取行動，選擇減輕環境負擔的替代方案，「肉類替代品」就是其中一例。深野最後總結說道：「小小的選擇在日積月累之下，不久就會帶來大的改變。身為生態學的研究人員，希望透過揭開環境的真實面紗，鼓勵大家身體力行。」從他柔和的笑臉中，可以感受到懷抱著雄心壯志。

標題圖片：站在種植各式各樣植物的千葉大學植物園裡拍照留影的深野祐也，千葉大學松戶校區（Shime,inc.提供）

(*2) ^ 生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台IPBES執行秘書長

動漫 氣候變動 氣候變遷 進化論 生物多樣性