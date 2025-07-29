進化、淘汰…一同用心守護生物多樣性，從廣闊觀點認識生態系　深野祐也

進化、淘汰…一同用心守護生物多樣性，從廣闊觀點認識生態系 深野祐也科學 自然環境
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適應都市熱島的植物
長久以來，氣候變遷被視為全球性議題，地球上有許多生物無法適應而逐漸消失，但有部分的生物強韌地適應環境變化。深野的研究團隊是國際上首度發現與車軸草（俗稱三葉草）相似的酢漿草，這種世界各地都看得到的雜草已經能夠適應都市熱島現象。其觀察靈感來自於平凡無奇的都市風景。深野回想：「研究契機是我注意到在公園裡可以看到很多綠葉酢漿草，柏油路旁的則是紅葉酢漿草。」
經過實驗證實，綠葉酢漿草在一般氣溫下生長旺盛，但在高溫環境下，反而是紅葉酢漿草的生長強健。而且，針對世界各地民眾上傳到網路上的酢漿草照片進行分析，發現都市區的酢漿草以紅葉比例居高，深野得到的結論是「在都市的高溫壓力下，酢漿草的葉色進化成紅色，具備耐高溫的特性。」並且於2023年在美國科學期刊《Science Advances》上發表論文。
其實，以酢漿草為例，能夠適應人類引起的環境急速變化的生物有限，相反地有越來越多的生物正逐漸從地球上消失。深野說：「自然生態系中仍有相當多的未解之謎，個別生物的滅絕將會對全體造成什麼樣的影響，無法預測。」強調生物多樣性的重要性。接著，他如此問道：「請想像地球是一座『依賴未來技術運作的宇宙船』，如果無法理解運作原理，萬一宇宙船壞掉了，我們要如何修理，讓它回復原狀呢？」藉此激發大家的想像力。
次文化對多樣性的影響⁉
把綠化空間融入都市裡的再開發熱潮仍然持續著，就像「都會綠洲」一詞所象徵的，也許無機質空間的「綠」具有為人們帶來內心平靜的效果，然而，據深野表示：「代表都市綠化的草皮廣場，並不意味著豐富的生物多樣性。」而他的研究正是關注「人類心理對生物多樣性產生的影響」。
例如，受到積極保護的瀕危物種裡面，很多是像貓熊這樣的可愛動物，但是其他的動植物就容易被排除在保育對象之外。然而，說不定被人類討厭的昆蟲A，對某植物B而言，是唯一的花粉傳播者，萬一昆蟲A滅絕了，植物B也將面臨滅絕危機。深野指出：「人類的好惡深刻地影響生物多樣性，這是現實。」他一語道破「人類無意識的自私行為」。
根據調查結果，在日本，對氣候變遷的意識高漲，但自己實際付諸行動的個人意識卻相當低。為了讓大家能夠採取具體行動，深野等人發表的「動漫播出和動物保護捐款的關聯性研究」具有啟發性。
把包括瀕危物種在內的各種動物擬人化的動漫作品《動物朋友(*1)》，在日本推出後造成轟動。研究裡，在動漫的開播期間，有越來越多人捐錢給作品裡的動物，結果顯示出全國民眾對愛護動物的關注有所提升。「針對用博物館的宣導資訊或紀錄片這種『正統派』方式無法引發行動的一群人，利用動畫或娛樂手段的次文化進行宣傳是非常有效的。」深野如此說道。過去在學問上容易被忽略的現象，通過自由的想像力逐一解開。
(*1) ^ 2017年開始播出的電視動畫作品。角色的創作構思來自包括瀕危物種在內的各種動物，以虛構的動物園為舞台而展開的冒險故事。
重新審視太陽能發電
毫無秩序的建設工程等，可再生能源的導入若是無視生物多樣性，將會造成很大的風險。深野等人與東急不動產、環境省攜手合作，透過共同研究持續推動太陽能發電所內的自然再生計畫。雖然太陽能發電所的建設是用混凝土蓋的，對自然生態系產生不少危害，但是深野認為，「好好規劃並進行管理，有可能重現出具有類似草原或濕地這樣的自然生態系機能的環境。」並致力於探求共存之道。
夏季高溫，發電效率變差，但是把光電板下面的空間改造成草原或濕地的話，溫度下降，就有助於提升發電效率。深野正在進行實證，像是利用雨水流動趨緩，能讓抑制災害的機能回復，或許能夠打造出一個為生態系帶來多面向益處的發電所。
盡一己之力
在隔著太平洋的美國，保守派對大學研究人員的施壓日益加劇。深野表示：「不管是由誰治理國家，我希望這個世上的基礎研究都能夠一直持續下去。」他同時也思考著，「美國社會的分裂何以如此嚴重？」那些被保守派視為眼中釘的，就是所謂的頂尖大學。深野認為，原因或許在於這些大學忽略了與當地社區的開放關係，導致當地居民越來越感受不到這些大學的好處。
反觀日本的大學狀況又如何呢？「說不定日本也面臨同樣狀況，所以大學方面應該思考在該地區的存在意義，為當地社區做出廣泛貢獻，建立和諧成熟的關係是很重要的。舉例來說，向孩子們傳達有趣的研究，培養對知識的好奇心，這些對地方貢獻有助益。」深野的這般提議，其實與上述的酢漿草、次文化、太陽能發電的研究是一貫相通的。
深野擅長以生活周遭的事物為主題，用淺顯易懂的口吻，向一般民眾說明生物是怎麼一回事。當我向他詢問，那我們可以做哪些事情時，得到的回答是：「請謹慎選擇食物，還有投票給重視生物多樣性的政治家，」這也是博士Anne Larigauderie (*2)在2024年獲得藍色星球獎（日本旭硝子基金會提供）的演講內容。
訪談中，深野問到：「你認為哪種食物對生物多樣性造成巨大影響？」答案是牛肉。日本從巴西進口大量的大豆作為養牛飼料，而那些大豆是砍伐熱帶雨林來種植的，也就是說，我們日常消費的牛肉與熱帶雨林的砍伐息息相關。
日常的飲食生活，在不知不覺間緊密牽動著環境問題。一旦知道人類生活與生物多樣性的關聯性，就可以採取行動，選擇減輕環境負擔的替代方案，「肉類替代品」就是其中一例。深野最後總結說道：「小小的選擇在日積月累之下，不久就會帶來大的改變。身為生態學的研究人員，希望透過揭開環境的真實面紗，鼓勵大家身體力行。」從他柔和的笑臉中，可以感受到懷抱著雄心壯志。
標題圖片：站在種植各式各樣植物的千葉大學植物園裡拍照留影的深野祐也，千葉大學松戶校區（Shime,inc.提供）
(*2) ^ 生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台IPBES執行秘書長