刀與魂：專訪日本製刀大師宮入法廣

日本刀是最能展現日本魅力的傳統器物之一。即使在武士階層已經消失的現代，製刀的傳統仍然經久不衰。本文專訪了日本國寶級製刀大師宮入法廣，請他向我們介紹日本刀的魅力。

不尋常之路 日本刀曾被稱為「武士之魂」。自平安時代（794-1192年）起，武士的時代持續了近千年，最終因明治維新畫上句號。廢刀令頒佈後，佩刀的武士逐漸消失。第二次世界大戰結束後，武士道精神受到否定。在盟軍總司令部（GHQ）佔領時期（1945-1952年），就連劍道使用的竹刀也被禁止。現今，根據《槍炮刀劍類持有等取締法》規定，未經許可不得持有日本刀，但製作日本刀的工匠並沒有消失。目前，日本製作工藝美術品刀劍的工匠約有350人，宮入法廣是其中最受矚目的工匠之一，他曾復原大都會藝術博物館收藏的鐵劍。在宮入法廣手中誕生的刀究竟有何魅力，為何能引起人們的關注？ 日本刀有許多流派，如相州傳、備前傳等等，流派風格各不相同。我的父輩們屬於相州傳，而我最早師從備前傳的刀匠隅谷正峯老師，那時我20多歲。隅谷先生是人間國寶，他創造了一種獨特的刃紋——隅谷丁子。他擁有其他刀匠無法模仿的獨創性，這一點吸引了我。但在注重傳統的刀劍界，拜師於自己家族之外的流派可謂前所未聞，所以當時我被視為顛覆常規的怪胎。

形似丁香花的刃紋是備前傳的一大特點 在隅谷老師門下學了5年後，我在父親的指導下磨練了9年技藝，之後自立門戶。我在日本長野縣東御市成立製刀工作室，後於39歲成為當時最年輕的「無鑒查刀匠」，這是刀匠最高級別。然而，當我進入知天命之年時，卻罹患疾病，而那本應是刀匠的事業巔峰期。在病榻上，我下定決心，不再局限於備前傳的框架，要嘗試製作相州傳的刀，開闢一條打破流派藩籬的新路徑。 自江戶時代（1603-1868年）末期，宮入一族便世代以製刀為業。我做的日本刀融合了傳統與跨越流派的創新，或許，大家正是從中發現了妙趣所在。

被認定為長野縣非物質文化遺產的紀念太刀

比想像中更沉重的武器 日本刀分為追求實用性的武器刀和追求藝術性的鑒賞用刀。雖然現在沒有人製造武器刀，但聽說過去人們會通過斬人來測試刀的鋒利度，這是真的嗎？ 戰國時代（西元15世紀末至16世紀末），人們會將被斬首的犯人屍體疊起來，進行斬擊比賽，看誰能一次斬斷更多屍體，以測試刀的鋒利度。越鋒利的刀，就會擁有越高的評價和價值。或是將一具屍體自下而上斬割，能斬斷最難斬斷的鎖骨部分的刀會得到盛譽。 在歷史劇或電影中，有時會看到單手揮刀的場面，那些其實是進行過鍍層的仿製刀，所以才能單手揮動。而真正的日本刀重量在1到3公斤左右，無法輕鬆揮動。過去，武士們在決鬥中，一旦錯失時機，便可能喪命，因此武士們可能會長時間對峙，緊握刀柄，等待時機。例如，據記載，古代著名的劍豪宮本武藏和佐佐木小次郎曾經握刀對峙長達半日。 鐵器獨有的颯爽之美 被稱為名刀的刀具多為鑒賞用刀。這些注重美學的刀不一定鋒利，但必須具備日本刀獨特的藝術性。鑒賞者也需要具備判斷刀具品質的知識和眼力。日本刀的美究竟是什麼？ 日本刀的美學價值在於其肌理的質感，刀身上的刃紋，以及刀整體的美。外國的刀劍往往施以精美的雕刻和華貴的寶石來體現其價值，而日本刀有著不同的審美觀，其藝術性在於鐵本身呈現出的美。

日本刀的原料之一「玉鋼」，經錘煉後可以製作出含碳量均勻的肌理 在日本神話傳說中，「鏡子」「勾玉」和「劍」是三大神器。日本人相信閃閃發光的物品具有神秘的力量。因此，自古以來日本人一直致力於鑽研打磨拋光技術，並將之推向登峰造極的水準。

刀燒製成後，先在較為粗糲的磨刀石上打磨，然後漸次換成更細的磨刀石打磨 具備一定的日本刀鑒賞知識後，便能深刻感受到刀的魅力。我有時也會接到國外訂單，國外也有不少對日本刀很有研究的人。

宮入法廣精心打造的短刀。這把刀使人聯想到鐮倉時代（1185-1333年）末期著名刀匠備前長船傳景光的名作。肌理極具透感，令人驚歎

與日本刀截然不同的氣質 除颯爽的日本刀外，宮入法廣也是製作「刀子」的大師。「刀子」是天平時代備受貴族青睞的文具兼裝飾品，精緻優雅。它們通常會施以一種源於中國唐代的精緻的撥鏤工藝，此外還裝飾漂亮的雕金。而今，從刀子的刀身到裝飾，能使用與古代一模一樣的技藝進行製作的刀匠，就只有宮入一人了。颯爽的日本刀與奢華精美的刀子，是兩個完全不同的世界。宮入為何能夠在這兩個世界之間「來去自如」？ 製作精美的「刀子」能幫助我以更細膩的目光欣賞日本刀。據說「刀子」是從天平時代到平安時代貴族佩戴的飾物。現在我仍然常常收到訂單，請我製作原創的刀子，用作護身符。製作刀子也是傳承日本寶貴的古代文化的過程，這讓我很自豪。2009年，我受宮內廳委託製作了正倉院收藏的刀子的復原品。復原不是單純地複製藏品，它需要刀匠推斷出藏品中已斷代的古代技藝、使用的材料等等，除進行科學考證外，還需要把握藏品的氣質。此外，正倉院的藏品不能外借，我無法將其帶回工作室。雖然有照片，但是如果沒有實物，是做不好復原的，所以我多次前往奈良，和藏品一待就是幾個小時，傾注全部身心感受1200多年前刀子的氣息，然後再進行復原。

這把施以撥鏤工藝的「刀子」由染色的象牙製成，上面雕刻著精美的圖案

正倉院藏品的復原品。表面用銀絲勾勒出爬山虎圖案，還鑲嵌著72顆珍珠和16顆祖母綠