童心永駐：訪《魔女宅急便》作者，角野榮子

「我覺得每個人多少都擁有一種魔法」，兒童文學作家角野榮子這樣說著，雙眼熠熠生輝。這位至今依然保持著孩童般好奇心的八旬老人向我們講述了她的人生秘訣。

濱臨相模灣，丘陵環繞的古都鐮倉，角野榮子就住在這裡。她的作品有兩百多本，涵蓋了繪本、童話、翻譯、散文，其中最為著名的是小妖怪系列《阿奇、柯奇、索奇》和《魔女宅急便》。 2018年她榮獲具有兒童文學諾獎之稱的「國際安徒生文學獎」。 2020年她的處女作《少年路易、來到巴西》迎來出版50週年紀念。每月一次在鐮倉舉行的親子讀書會已經堅持了4年，吸引不同年齡層的書迷參與，場場爆滿。目前計畫2022年左右在東京開一個江戶川區角野榮子兒童文學館（暫命名）。很想知道角野為什麼能不斷創作出魔法般的故事，她源源不斷的靈感來自何方？為此我們在一個山林環抱的咖啡廳裡採訪了角野榮子。 從女兒的塗鴉中誕生的琪琪 《魔女宅急便》系列講的是，人類父親和魔女母親之間生的獨生女琪琪在年滿13歲後離開父母，踏上了魔女的修行之旅的系列故事。 創作這部童話的契機，是角野的女兒莉奧在12歲時畫的騎掃把的女巫圖。掃把桿的後面墜著掃把頭，飛的時候會有音符從掃把頭飄出來。看到了這張畫後，角野靈感迸發：「要不寫個聽著答錄機廣播滿世界飛的魔女的故事？蠻有趣的樣子。」18歲時在美國雜誌《LIFE》上看到了一張飛鳥視角的紐約航拍照後就念念不忘的角野繼而想到：「寫個能在天上飛的魔女的故事，那我也就能飛起來了！」

角野5歲的時候，母親病逝。失去母愛的角野總是感到不安，總是哭哭啼啼的。媽媽去哪裡了？她開始關心看不見的世界，開始思考「是不是去個什麼地方，就會有什麼好事發生呢？」等她開始學會閱讀之後，書本的海洋就成了那個「什麼地方」。 她在故事裡不斷投射自己這種從小就有的想法，自然就漸漸演變出了琪琪要去個「什麼別的地方」，開始一個人生活的設定。 13歲的琪琪站在青春期的入口。雖說這個年齡的少女很難描寫，但或許也是個非常有意思的年紀。於是她開始了小魔女的故事。琪琪騎著掃把幫人送快遞，從新娘的婚紗，到生病的河馬，時而吃醋，時而悲傷，在一次次的挫折中懂得了愛的喜悅，多年的戀愛長跑終於修成正果。然後生下一對雙胞胎。 角野最早的設定有兩個。 「首先我覺得魔法就只有一種。琪琪的魔法就只是會騎著掃把到處飛。然後我也很想寫一下為什麼男孩子當不了魔女。所以直到最後琪琪結婚生下一對龍鳳胎為止，一共寫了6本書。」 1985年第一本出版。 4年後，動畫電影長片《魔女宅急便》（導演：宮崎駿，吉蔔力工作室）上映。直到2009年完成了6本，之後，加上兩本番外，一共8本全部出版。



「誰都擁有一種魔法」 角野微笑著說，在寫故事的時候，寫著寫著就「越發覺得誰都擁有一種魔法」。她認為好奇心最重要。 「發現了些什麼好玩的東西後，連眼睛都閃閃發光。去發現，然後去玩味，然後不斷地積累，漸漸地我們的世界就會越來越廣闊。然後人就有了厚度。」 「對什麼感到好奇，是每個人自己的東西，所以得靠自己一個人去體會。」角野向我們傳授了享受人生的秘訣，「比如說，這時候我會寫日記，就我自己一個人的日記。我的秘密日記，誰都不給看。不管是畫還是其他別的，只要當時有了感覺，我就寫下來。就算是說壞話也沒關係。要是說壞話也能說出花來，那也是本事！」 角野有本繪本名叫《抱怨收納盒》。故事講得是一個小女孩在學校裡受了欺負，回到家裡跟母親抱怨這抱怨那。於是母親拿出了裝帽子的盒子，對她說：「還有什麼想說的，就對著這裡說吧。」結果沒想到抱怨的話實在太多了，最後盒子都蓋不上了。本來在親子讀書會上給孩子們念的時候還有些擔心，沒想到孩子們聽完都捧腹大笑，成為最受歡迎的一個故事。 「孩子們都聚精會神地看著讀繪本的人，也完全能聽得懂。孩子們不會特意去表達什麼，但他們無心的表達卻是豐富多彩的。」

從想像到創造 「一次又一次的心動，就會讓你逐漸擁有一種魔力。」角野說，「比如說喜歡花兒，喜歡種子，慢慢地就能發現越來越多喜歡的東西。只要我們保護好這樣的一顆心，在發現相關的新東西時，就會非常興奮不已，就會非常開心。長此以往，慢慢地這種興奮感和好奇心就變成了我們的魔法。」當我們有了這種名叫興奮感和好奇心的魔法後，它就會成為我們生命的力量。 「有愛才能做好。沒愛的話，誰能吭哧吭哧地堅持下去？」 雖然完全不考慮周圍的情況也有問題，但也不能隨波逐流，要通過自己的雙眼去觀察去思考，然後自己去下判斷下功夫。她強調，這種想像力會不斷把人塑造得更加立體。 「如果說人類是樹木的話，那'想像力'就是肥料。人有了'想像力'，就會有興奮點。然後就會心動。於是就會慢慢地開始去'創造'。想像只是起點，創造才是終點。從imagination到creation」。角野主張，向異文化和說外語的人傳達自己想法的時候，拼的就是「想像力」。



靠自己製造的東西卻又不是自己製造的？ 琪琪的故事裡時不時會有一些神奇的金句。比如其中有一場景，媽媽魔女可琪麗對琪琪說：「創造可是件很神奇的事哦。雖然是自己造出來的，卻並不是自己創造的。」 「人總覺得什麼都是靠自己製造的，僅靠自己就能完成任務了，但其實這個想法是錯誤的。」比如取水，最早是用樹葉或雙手鞠水的，但是要餵水給生病的小孩子喝的話，這種方法就只能汲取一點點水回去。於是，為了水不灑出來，就會去找能搬運水回家的東西，然後就製造出容器和玻璃。她說，無論是電器還是IT，都是從眼睛看不到的世界裡獲取了想像力而創造出來的。 「因為經歷過用柴火煮飯的時代，所以我才覺得電鍋的出現是寄託了多少人的願望和情懷啊。」故事角色短短的一句臺詞其實包含了角野這麼多的潛臺詞。

創作的原點是坐在父親腿上聽到的小故事 角野1935年出生於東京的平民區深川。戰爭時期作為學童也被疏散到過山形縣。母親去世後，她從父親講的故事和書本的世界獲得慰藉。角野是坐在父親腿上聽父親講故事和落語段子的。 「父親似乎忘不了孩提時代聽過的《悲慘世界》的尚萬強，老愛跟我講他的故事。還特別喜歡用象聲詞，『吧嗒吧嗒跑起來』啊，『嚶嚶嚶地哭了起來』之類的。雖然跟原版故事不一樣，但卻非常好玩。」

角野的童話故事裡會看到很多獨特的象聲詞。角野認為日語裡之所以有很多像聲詞，可能是因為想在語言裡融入大自然和生活裡的各種聲響，形像地創造出風景來。直到不久前日本的房屋還是靠柱子支起來的。有房檐，玄關和窗戶都很大，牆壁是拉門組成的。 「早上起來，把門窗全打開後，屋外的大自然就和屋裡的空間融為一體了。大自然蔓延到家中來，所以日本人對鳥鳴聲、風聲雨聲就格外敏感了。」