鋼琴家館野泉 用一隻手彈奏出無限的音樂世界

音樂家是「手職人」

輕快有力，音色清澈，琴聲纖細而複雜。館野泉用左手在鍵盤上編織出的音樂，以其豐富的表現力，讓聽眾陶醉其中。

「通過這只手來演奏音樂，並用音樂來表現自己的內心情感」。館野泉自稱是「手職人」， 20多歲就移居芬蘭，之後以芬蘭為根據地，只要有可以放置一臺鋼琴的地方，無論天涯海角他都會欣然前往演奏，無論那裡是富麗堂皇的音樂廳還是小小的會場，只要聽眾喜歡，他就感到無比幸福。

2002年在芬蘭舉行的一場獨奏會上，館野突發腦溢血，導致右半身癱瘓，那時他65歲。最初人們都擔心他無法再作為鋼琴家重返舞臺了。但2年後，他以「左手鋼琴家」身份復出。即使在80多歲高齡的今天，依然精力充沛地開拓著左手音樂的新未來。

不能用雙手彈琴，但館野泉絲毫沒有把這視為不利條件。「對我來說，生，即意味著彈琴」,他說。「剛開始用左手彈琴的時候，我感到是那麼地有趣，心中充滿了幸福。我又可以彈琴了，僅此而已。我從來沒覺得用一隻手演奏有什麼不方便」。

懷揣一顆自由之心移居芬蘭

在病倒之前，館野頻繁往來於芬蘭和日本之間，不過近幾年只有夏天和耶誕節期間在赫爾辛基度過。館野回國後不久，記者在東京目黑區他出生的家裡採訪了他。這所昭和年代初期建造的木房子裡，處處銘刻著家人的音容笑貌。他微笑著說，「我是在這個家裡由助產士帶到這個世界的」。1936年，館野作為4個孩子中的老大呱呱落地，父親是大提琴家，母親是鋼琴家，館野5歲就開始正式學習鋼琴了。他說父母並沒有強迫孩子們學習樂器，他的弟弟和兩個妹妹也都是在耳聞目睹中自然而然地喜歡上樂器的。

「我的父母是日本從事西方音樂的第一代人，也就是所謂的『開拓者』。當時的環境，雖然無法學到較高的音樂演奏技巧，教師也很少，但他們都是從心底裡熱愛音樂的人」。

二戰結束後不久，父母開設了鋼琴教室。據說學生一時曾多達百餘人。因為學生要上課，家裡的4個孩子就沒琴可彈了。每到這種時候，父母會說「去做你們喜歡的事情吧」，「於是我們就到外面去打棒球，或者去看電影。那些日子過得真的很美好」。

1960年，館野以第1名的成績從東京藝術大學畢業，同年初登舞臺，舉辦了獨奏音樂會。次年，他用了半年時間，自由自在地遊歷了北歐、蘇聯、德國、法國，並在1964年決定移居芬蘭首都赫爾辛基。

何必非要到「天涯海角」去呢——這是當時周圍人們的反應。因為那時的北歐，在音樂領域屬於二流，如果想學習音樂或積累職業經歷，去德國、奧地利、法國、義大利這樣的國家才合乎常理。

「原本我就沒有去國外學習音樂的想法，並不想去西方音樂傳統比較濃厚的國家。我討厭被價值觀所束縛…我也想離開日本，去一個聽不到周圍雜音的地方，自己一個人待著。我想將各種新鮮的經歷和體驗，全部用流淌在我心中的音樂表現出來。而且我很喜歡北歐。」

館野最初為北歐所吸引，是在國中讀了挪威作家Marie Hamsun的《小小趕牛人》和《趕牛人的冬天》之後。進入高中後，他又閱讀了芬蘭民族史詩《Kalevala》等很多北歐文學作品，被作品中對大自然的描寫所打動。「為了尋找筆友，我向北歐四國都發了信，但只有芬蘭來了回信。」27歲決定在赫爾辛基定居時，生活還沒有著落，但女筆友和她的家人，以及種種相遇都為館野開闢了新的道路。通過音樂工作，他還遇到了自己的終身伴侶。

首次亮相赫爾辛基的舞臺，館野在獨奏會上演奏了拉赫曼尼諾夫、普羅高菲夫的作品，除此之外，他還在曲目中增加了三善晃的鋼琴獨奏曲。其後他也一直有意識地介紹日本作曲家的作品。他說，「無論住在哪裡，彈奏生我養我的祖國的作曲家的優秀作品，這是很自然的事情」。