冷凍技術革新專家大和田哲男：用「味道時光機」拯救地球！？

為了顧客滿意的笑容研發技術

冷凍設備製造商ABI公司的大和田哲男社長稱自己為「街道工廠的小社長」。他表情溫和地向我熱心介紹他開發出來的技術，言語中並沒有使用專業術語。他說自己沒上過科技類學校，只是在工作中經常思考如何才能讓農民、漁民、廚師和消費者感到滿意。

「父親教導我要做個好匠人，他說不要假裝技術專家使用一些故作高深的語言，匠人製造東西總是想著讓使用自己產品的顧客滿意，這就足夠了。我最早是在父親開在東京荒川區的街道工廠裡研究開發做糕點的廚具設備。」

1973年，在父親手下工作了近7年的時候，他開始製造能夠冷凍鮮奶油的機器。當時，鮮奶油被冷凍後，水分會分離出來，變得像奶油似的，人們都說鮮奶油是不可能冷凍的。鮮奶油又很容易變質，是一種很難處理的食材。他想，如果鮮奶油可以冷凍的話，大家就能更加方便地享受蛋糕和泡芙了。

「我只是一介製造機器設備的匠人，對於食材一無所知。於是，我逐一登門拜訪一些食材廠商，提議合作製造能夠冷凍鮮奶油的機器，條件是讓對方同意我上午待在他們的工廠裡學習相關知識。開始幾家廠商都拒絕了我的請求，最後是植物性油脂企業不二制油公司接受了我的提議。」

大和田每天去該公司上班學習食材相關知識，然後回到工廠和年長的匠人們一起研究製造機器。1975年，他的努力結出了碩果，製造出了世界上第一台能夠冰凍鮮奶油的冷凍機。

一位去法國進修過的日本蛋糕師注意到了這種冷凍鮮奶油，並向法國的高級職業培訓學校作了推薦。因此，法國引進了這種機器，於是引起了一位曾獲MOF（法國最佳手工業者獎）的法國料理大廚的興趣。他使用這台冷凍機開展了各種食材的冷凍實驗，但最後得出的評價是，「可以用來做糕點，但沒法用來做其他法國料理」。

大和田說，「我一聽聞這話就飛到法國，向那位大廚說明我這台機器就是專門用於做蛋糕的，不適合處理生鮮食品。聽完我的解釋，他對我說，『那就請你製造能用於製作料理的機器吧，我們也會提供幫助。既然可以用在做蛋糕方面，那麼一定有辦法用來處理水產品和蔬菜吧』。於是，在米其林星級高級餐廳的廚房裡，那位大廚讓我明白了什麼叫法國料理，新鮮的食材是有多麼重要。我也充分理解了用普通方法冷凍的食材是無法用於法國料理的。受他們熱情的感染，我決定試著製造能讓他們滿意的冷凍設備。」