臺灣高雄前鎮漁港改建，如何借用東京豐洲市場的經驗？──高雄市長陳其邁專訪

臺灣高雄前鎮漁港改建，如何借用東京豐洲市場的經驗？──高雄市長陳其邁專訪政治外交 社會 財經
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最先進卻也最人文
一踏進豐洲魚市場，立刻被廣大明亮的燈光與先進的設備吸引。乾淨衛生的空間、少有魚腥味，良好的排水等，幾乎是最先進魚市場的模範。位於美食街的壽司店家，在遷移至新店面營業之後，依舊吸引絡繹不絕的國內外遊客。
其中，豐洲市場的發展，也吸引一位臺灣政治人物前來「取經」——臺灣第二大城市高雄市的市長陳其邁。陳市長在2022年12月造訪東京時，雖然只有短短三天行程，也特地在最後一天起了個大早前往豐洲市場視察。nippon.com專訪陳其邁，請他回憶當時看到豐洲市場的樣貌。
當初前往豐洲市場視察前，陳市長就跟東京都知事小池百合子提及，小池對此也相當贊成。陳市長回憶「她跟我說，那邊很值得去看一下」，抵達現場後，豐洲魚市場的幹部則是帶一行人參訪「水產仲卸賣場棟」等，了解日本水產品處理流程。
對於很多遊客來說，來到豐洲市場感受最多的是設備的先進。但陳市長在市場內不斷穿梭，感受到的卻是當地商家間的友情與「人文氣息」，其中最深刻的部分是拍賣制度。日本魚貨拍賣官高亢急促的聲音，以及快速地決定買家等，跟臺灣如出一轍。事實上，這項制度在日治時期，也被介紹到臺灣。
陳其邁說，「從魚品拍賣可以感受歷史文化上，臺灣跟日本真的蠻像的，很有人情味。食品安全還是要建立在這種長期人與人交往間的信賴感。」至今歐美國家在拍賣魚貨時已經用電腦投標，陳市長目睹豐洲市場後，認為打造「既先進又充滿人情味」的市場是最重要的事。
陳市長在現場，看見來自臺灣的買家飛來東京選魚貨，他說「我看到他（臺灣買家）跟那裡的老闆講說，現在就先訂一個月以後兩個月以後同樣的魚貨，直接空運到臺灣，」讓當地儼然成為亞州漁獲交流的中心。
臺灣最大前鎮漁港改建
為何會千里從高雄飛來東京參觀豐洲市場？因為高雄正在進行當地最大「前鎮漁港」的改建，陳其邁市長說，豐洲是相當好的參考對象。
「現在漁港安全與法規，都要符合HACCP的衛生標準」。陳其邁認為，豐洲市場作為全世界魚市場的先端，擁有一系列完整流程與經驗。「包括怎樣從產地到餐桌，或者進來市場、到配送、到賣場或者壽司店，一路如何保持恆溫，符合標準等」。豐洲市場的動線設計，給了前鎮漁港改造很大的啟發。
「我知道豐洲魚市場當初在移轉時碰到一些（土壤）汙染的問題，因此特別想了解」，在參觀的過程中，陳其邁也聽取豐洲市場主管的建議，將其化作前鎮市場改建的方針。
前鎮漁港是臺灣最大遠洋漁業基地，本身是高雄港港區的一部分。早在清朝時期，高雄港的前身打狗港就開始發展，等到日本統治後，替高雄量身訂做一系列改建計畫。1920年，打狗正式更名高雄，當時的裕仁皇太子、爾後的昭和天皇也曾視察築港工程。等到1937年時，高雄港已成為日本南端最大港，也是日本南進基地。
到了二戰後國民政府時代，逐漸接手高雄港擴建工程，從北到南一度將高雄港擴建成世界貨櫃吞吐量第3的港口。隨後中國經濟崛起，但至今高雄的貨櫃吞吐量仍為世界排名第18名（2022年）。
而前鎮漁港則是建立於1967年，當時跟築地市場一樣，是用於承接舊魚市場的拍賣與批發作業。然而，超過半世紀的歲月，前鎮漁港都沒有再改建過，設備出現老舊、毁損，且市場交易及衛生條件無法符合現代衛生安全要求所需，因此臺灣官方在2021年時核定60億臺幣（約280億日圓），最後追加到81.37億臺幣（約383億日圓）預算進行改建。
環保與人權意識並進
原先前鎮漁港也曾被計畫遷移，但後來考量成本過大，官方改為現地改建。改建時的參考模板，即是豐洲魚市場的水產仲卸賣場棟。
然而現地改建也有其困難，陳其邁說：「日本漁民跟臺灣漁民，在政治上的影響力還是蠻大的」，因此先是協調與大型車道、一般車道、機車道與人行道的配置就花了不少時間。
再來就是改建中會讓船家不方便，原本在當地的交易批發時間與地點必須與漁會等協調，兩方面都從豐洲市場改建中汲取經驗。陳市長說「我跟小池都是選舉出來的，身為民選首長。對民眾的生活，我們的嗅覺其實非常的敏感」。
根據陳其邁與高雄市海洋局說明，高雄市遠洋漁船在海上捕撈的鮪魚，以超低溫保存方式直接運送至日本靜岡縣清水港卸魚後，再轉至豐洲等市場銷售，佔日本國內超低溫鮪魚市場約4成。
而根據日本厚生勞動省資料，2021年日本消費的34.1萬噸鮪魚（含冰鮮及超低溫）當中，有16.9萬噸是本國捕撈，5.2萬噸來自臺灣，中國則為2.6萬噸，臺灣成為日本鮪魚供應的海外第一大國。然而，臺灣過去在遠洋漁業上屢屢被警告，對於濫捕跟漁工的人權對待等，都有進步空間。
「國際人權團體對（漁工權益）非常有意見，還有外銷歐美的魚貨，捕撈太多就給你黃牌等，現在也要符合生態平衡」。為此，前鎮漁港也蓋了一棟漁工大樓，未來將提供一流娛樂跟運動設施，以及伊斯蘭教漁工專用的朝拜所與餐廳等，「這都是文明國家應該要做的事情」陳其邁說。
觀光客都能輕鬆享樂
而在觀光設施上，以豐洲市場內的水產仲卸賣場棟來說，三樓是飲食店鋪、四樓為販賣物品的店面，未來也有「千客萬來設施」的休閒設施引入。陳其邁認為，未來前鎮漁港立體化後，這些設施都會蓋在卸貨大樓的樓上，打造觀光等級的魚市場，這也是參考自豐洲市場的經驗。
這幾年國外掀起「和食熱潮」，臺灣亦是如此，尤其迴轉壽司市場更是蓬勃發展。從2014年的藏壽司 ，2016年的HAMA壽司 ，到2018年的壽司郎，2020年起則是「金澤MAIMON」迴轉壽司陸續來臺設分店，臺灣壽司人口不斷擴大。
以藏壽司來說，短短不到10年已經開了54間分店，先前更是在前鎮漁港附近開了全世界最大，占地2000坪的分店，交由日本設計師佐藤可士和設計店面，從裡到外呈現江戶風格。附近的前鎮漁港，成為全臺灣提供冷鏈魚貨的重心。
陳市長對此表示，「以前臺灣比較窮。所以最好的（水產品）都送到日本。現在我們自己吃的也很多，飲食文化受到（日本）影響。而且消費的很多都是年輕人。」冷鏈設備進步，消費層擴大等，都讓前鎮漁港未來的觀光商機愈來愈大。
未來陳其邁還希望前鎮漁港能跟豐洲市場一樣有捷運經過，目前已經在規劃當中。改建後的漁港，預計在2025年前啟用，借用東京豐洲市場經驗，將半世紀以上的設施汰除、管線重換、汙水設施改建。這也代表著臺灣未來50年，希望邁入海洋國家的決心與堅持。
標題圖片：接受nippon.com專訪的高雄市市長陳其邁。（黃森源攝影）