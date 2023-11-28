臺灣高雄前鎮漁港改建，如何借用東京豐洲市場的經驗？──高雄市長陳其邁專訪

最先進卻也最人文

一踏進豐洲魚市場，立刻被廣大明亮的燈光與先進的設備吸引。乾淨衛生的空間、少有魚腥味，良好的排水等，幾乎是最先進魚市場的模範。位於美食街的壽司店家，在遷移至新店面營業之後，依舊吸引絡繹不絕的國內外遊客。

其中，豐洲市場的發展，也吸引一位臺灣政治人物前來「取經」——臺灣第二大城市高雄市的市長陳其邁。陳市長在2022年12月造訪東京時，雖然只有短短三天行程，也特地在最後一天起了個大早前往豐洲市場視察。nippon.com專訪陳其邁，請他回憶當時看到豐洲市場的樣貌。

當初前往豐洲市場視察前，陳市長就跟東京都知事小池百合子提及，小池對此也相當贊成。陳市長回憶「她跟我說，那邊很值得去看一下」，抵達現場後，豐洲魚市場的幹部則是帶一行人參訪「水產仲卸賣場棟」等，了解日本水產品處理流程。

對於很多遊客來說，來到豐洲市場感受最多的是設備的先進。但陳市長在市場內不斷穿梭，感受到的卻是當地商家間的友情與「人文氣息」，其中最深刻的部分是拍賣制度。日本魚貨拍賣官高亢急促的聲音，以及快速地決定買家等，跟臺灣如出一轍。事實上，這項制度在日治時期，也被介紹到臺灣。

陳其邁說，「從魚品拍賣可以感受歷史文化上，臺灣跟日本真的蠻像的，很有人情味。食品安全還是要建立在這種長期人與人交往間的信賴感。」至今歐美國家在拍賣魚貨時已經用電腦投標，陳市長目睹豐洲市場後，認為打造「既先進又充滿人情味」的市場是最重要的事。

陳市長在現場，看見來自臺灣的買家飛來東京選魚貨，他說「我看到他（臺灣買家）跟那裡的老闆講說，現在就先訂一個月以後兩個月以後同樣的魚貨，直接空運到臺灣，」讓當地儼然成為亞州漁獲交流的中心。



陳其邁市長於2022年12月造訪豐洲市場，並與當地水產品業者合影。（高雄市政府提供）