古舘伊知郎的Talking Blues「用談話來一場藍調」

古舘伊知郎究竟是何等人物？很難用單1頭銜去定義他，他不僅活躍於許多領域，作為「談話高手」磨練出獨一無二的技能，奠定無可取代的地位。趁著他視為畢生志業的現場演出「Talking Blues」展開巡演之際，很榮幸採訪到本人。

1954年生於東京都。立教大學經濟學部畢業。77年進入朝日電視台任職。因職業摔角實況轉播而成為熱門主播。84年獨立後，成為知名的一級方程式賽車「F1」實況及眾多節目擔任主持人。94～96年，擔任「NHK紅白歌合戰」的白組主持人。自2004年起，擔任新聞節目「報導STATION」的新聞主播。15年，離開該節目後，也經常出現在各大綜藝節目。19年，就任立教大學客座教授。20年，開設YouTube頻道「古舘伊知郎頻道」，截至25年12月1日，訂閱人數達62.6萬人。

1支麥克風2個小時的談話秀 「Talking Blues」濃縮了古舘的自我風格，2個小時不間斷的單人談話秀。純黑色的空間和服裝，聚光燈單點照明，手握1支麥克風，一路從頭講到尾，以強烈個人風格貫穿全場。 既不同於落語、講談（相當於說書）的傳統表演藝術，又與單口相聲或單人喜劇這類的表演形式略有差異。笑點，雖是重要元素，但並非主軸，關鍵在於「Blues（藍調）」這個詞，接下來將加以說明。

古舘伊知郎的Talking Blues 2024（2024年12月、EX THEATER六本木） © 2025 FURUTACHI PROJECT Co.,Ltd. 時間可回溯至1988年，古舘獨立後成立了事務所「古舘Project」，而催生出這項企劃及命名的幕後推手是當時擔任社長的佐藤孝（現任會長）。 「電視圈是個起起落落的世界，時而受寵時而跌落，任由自己受環境擺布也不是辦法，所以要想辦法擁有自己的核心價值。若是以談話秀的形式，只要1支麥克風，就能夠說盡那種“精彩過後徒生悲”（芭蕉俳句）般的人生百態吧。於是有了這個構想。」 往後的16年間，每年都舉辦談話秀，但是從2004年起擔任新聞節目「報導STATION」的新聞主播後，該活動就宣告暫停。14年，推出一夜限定的復活秀，並於疫情期間的20年8月以無觀眾的方式恢復演出，持續至今。21年首次將舞臺從東京擴大至全國10座城市，今年也於12月7日完成首場東京公演，隨後將在全國巡迴演出至明年3月。 這次的主題是「2025」。回顧這1年來發生的大小事件，連珠炮似的對現今的社會世態提出批判。 採訪是在10月底進行，這個時間點他表示只確定了談話的大致內容，細節仍在構思。 「演出當天為止，若發生什麼新事件的話，也可能臨時改變內容。但整體上，我想談的是，有關今年發生的事，觀眾是不是都忘得差不多了？帶著戲謔的心態，跟大家一起核對看看，或許會浮現出什麼不同的想法。」

“自強不息”的精神受到AI的打擊 其中，「政局」可能成為談話的主題之一。在10月舉行的自民黨總裁選舉中，高市早苗當選後，到她就任首相為止的兩個多禮拜，這段期間，媒體連日來都在猜測組聯合政府的各種可能性。 「依照報紙或電視台的觀點，無可避免地都以自民黨為軸心來思考組聯合政府，我自己長年待在電視圈，更是以自我警惕的態度發表意見，但這其實正是老派媒體的刻板印象，如今日本也已進入如同歐洲般的多黨制時代，正處於大轉換期啊。」 這麼一想，美國也是在今年迎來第2任川普政權。 「改變政治局勢的狂風正在世界各地肆虐，全球化已經主導世界多年，其帶來的不良影響也浮出檯面。現實中，部分的富裕階層賺進了巨額錢財，中間階層遭到破壞，當人失去了主軸，就不知道該相信什麼，世界因此進入了一個不可預測、流動化的時代。」 在充滿不確定性的時代中，生成式AI的出現正在大幅改變人類與社會的型態。AI也很有可能成為今年談話的一大主題。 「我對AI很外行，沒打算要談專業層面的東西，但人類從晚期智人的階段演化至今已有20萬年的歷史，第一次出現比我們還要聰明的傢伙。我們自負身為“萬物之長”，一直認為人類應該要“自強不息”（讓發展帶動更多的發展，不斷精進自己），無法擺脫這個枷鎖，在追求財富的過程中產生了貧富差距。現在，人類放棄努力的時代來臨了，既然被AI玩弄於股掌之上，怠惰一點也無所謂吧？在這裡，我第一次對蓮舫（現為立憲民主黨）感到讚賞，她說過一句話：“第2名難道不行嗎？”」

電視台黃金時期的奇聞趣事 談話秀演出至今邁入第38個年頭，但他表示自己尚未達到「用談話來一場藍調」的境界。 「我到現在還在努力博取現場觀眾的反應，但不應該是這樣子的，這又不是搞笑藝人的演出。可是，話題太過沉重也不好……等等的，我總是搖擺不定。不管過多久，都無法達到完成式，但也因此有持續下去的動力。」

古舘伊知郎 Talking Blues 2024（2024年12月、EX THEATER六本木）© 2025 FURUTACHI PROJECT Co.,Ltd. 首場演出的宣傳標語是「當人類擁有語言時，悲傷也就此誕生」，這句話仍是我維持至今的一貫主題，在一邊談論理想的最高境界時，偶而偏離主線，穿插在電視台黃金時代的奇聞趣事，這正是所謂“古舘風格”的真髓所在。 「在電視台擔任主播的時代，我曾被派到亞馬遜叢林深處採訪原始部落。那時我心想，原來還有這樣的生活方式啊，於是就問酋長：你們在什麼時候會感到幸福？結果，他說：『我無法回答這個問題。』因為他們沒有幸福這個概念。當人類一旦擁有了概念，並將它化為語言的瞬間，不幸的這個反義詞也隨之誕生，而『擁有語言的人類之所以悲傷』就是這樣來的。」 原以為嚴肅的話題會持續下去，沒想到他話鋒一轉，從剛才的“部落”延伸到他曾經去到菲律賓深山處，為“獵首族的叢林馬拉松大賽”進行實況轉播的荒唐經歷。接著，他也談到成為自由主播後，從隔年開始擔任熱門歌唱節目「熱門金曲之夜」（夜のヒットスタジオ）的主持人，這對古舘的職業生涯有著不可磨滅的影響。 「現在根本難以想像，那是電視台預算充足、製作出各種瘋狂節目的時代，把20隻皇帝企鵝放到巨大冰塊上，讓歌手站在前面演唱。舞台的另一側則是搭起了整片的油菜花田場景。還有更誇張的，就是節目安排讓一隻會打拳擊的袋鼠登台演出，那不打緊，結果動物經紀公司忘了把牠帶走，工作人員只好替牠穿上小孩的衣服，搭計程車帶牠回家後，還照顧了一整晚。真的是無奇不有。」 現場的叫罵聲此起彼落，如今看來恐怕會被立刻認定是「職場霸凌」吧。 「進行直播節目是以秒計算的，一邊被警告：『歌曲要是沒播完，就是意外事件。』一邊完成主持，每個禮拜幾乎都像身處在地獄般的痛苦。我身為主持人，同時也是播出畫面的時間控管者，後來在主持『紅白歌合戰』時，之前建立好的生理時鐘就派上了用場。現在回頭看，人還是要吃過苦頭，才是最好的成長養分吧。」