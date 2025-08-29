【求人】スペイン語翻訳チェッカー募集（週3日勤務）
公益財団法人ニッポンドットコムでは、nippon.comスペイン語サイトのスタッフ（翻訳チェック・編集担当）を募集しています。
スペイン語サイト：https://www.nippon.com/es/
財団ホームページ：https://foundation.nippon.com/ja/
⇒応募先：マイナビ転職
主な業務
- 記事を日本語からスペイン語に翻訳する際のチェック（校正・校閲）
- 外部ネイティブスタッフへの翻訳発注と進行管理
- CMS（Web入稿システム）への入力作業
- 記事制作サポート（企画、リサーチ、取材の手配、スペイン語和訳等）
- SNS発信
- 支払管理等の事務作業
対象となる方
- スペイン語検定1級レベルの語学力を有する方
- 翻訳・編集業務の経験を重視
- 日本語の読解力、文章力の高い方
- コミュニケーション能力、情報収集力の高い方
|勤務時間
|フレックスタイム制
1日の標準労働時間／7.5時間
コアタイム11:30～14:30
標準労働時間帯／9:00～17:30（休憩60分）
週3日勤務（在宅勤務あり）
|勤務地
|〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-15-16 笹川平和財団ビル4階（最寄り駅：東京メトロ「虎ノ門」）
くわしい内容や応募方法はマイナビ転職のページをご覧ください。