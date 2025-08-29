【求人】スペイン語翻訳チェッカー募集（週3日勤務）

公益財団法人ニッポンドットコムでは、nippon.comスペイン語サイトのスタッフ（翻訳チェック・編集担当）を募集しています。

スペイン語サイト：https://www.nippon.com/es/

財団ホームページ：https://foundation.nippon.com/ja/

応募先マイナビ転職

主な業務

  • 記事を日本語からスペイン語に翻訳する際のチェック（校正・校閲）
  • 外部ネイティブスタッフへの翻訳発注と進行管理
  • CMS（Web入稿システム）への入力作業
  • 記事制作サポート（企画、リサーチ、取材の手配、スペイン語和訳等）
  • SNS発信
  • 支払管理等の事務作業

対象となる方

  • スペイン語検定1級レベルの語学力を有する方
  • 翻訳・編集業務の経験を重視
  • 日本語の読解力、文章力の高い方
  • コミュニケーション能力、情報収集力の高い方
勤務時間 フレックスタイム制
1日の標準労働時間／7.5時間
コアタイム11:30～14:30
標準労働時間帯／9:00～17:30（休憩60分）
週3日勤務（在宅勤務あり）
勤務地 〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-15-16 笹川平和財団ビル4階（最寄り駅：東京メトロ「虎ノ門」）

くわしい内容や応募方法はマイナビ転職のページをご覧ください。