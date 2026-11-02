アゼルバイジャン映画庁のアジゾフ長官は、首都バクーでこのほど時事通信のインタビューに応じた。同国が主要なロケ地となり、現在放送中のＴＢＳ系人気ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」について、「日本とアゼルバイジャンの人々の間の架け橋となる歴史的な作品だ」と述べた。

アジゾフ氏は、ＶＩＶＡＮＴのような大規模な日本の映像作品がアゼルバイジャンで撮影されたのは初めてだと説明。今回の撮影が「未来への出発点」になることを願っているとして、さらなる映像作品の誘致や、将来的な共同制作に期待を示した。

バクーなどにあるＶＩＶＡＮＴのロケ地には、既にドラマを見て訪れる日本人が現れ始めている。アジゾフ氏は、遺跡や建築、料理などを楽しんでもらいたいとして、日本人観光客の増加に期待を寄せた。

石油や天然ガスを産出するアゼルバイジャンだが、近年はクリエーティブ産業の強化にも力を入れている。その一環として、同国での映像制作を行う外国企業が使用した経費を、最大４０％還元しているという。

アジゾフ氏は、同国でクリエーティブ産業が国内総生産（ＧＤＰ）に占める割合が過去３年で倍増したと説明。「投資家にとって絶好の機会となる」として、さらなる産業振興と国内外からの投資呼び込みに取り組む方針を表明した。（バクー時事）

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