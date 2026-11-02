映画上映システム「ＩＭＡＸ（アイマックス）」を世界各国で展開するＩＭＡＸコーポレーション（カナダ）のリチャード・ゲルフォンド最高経営責任者（ＣＥＯ）が２日までにインタビューに応じ、日本事業をさらに拡大する方針を明らかにした。国内では現在、大都市を中心に６０強のＩＭＡＸ劇場があるが、近い将来に「１５０カ所まで増やすのが目標だ」と述べ、現状の約２．３倍に増やす意向を表明した。

ＩＭＡＸは、観客が高い臨場感を楽しめるよう、大型スクリーンと高い画質、立体音響などを組み合わせた上映システム。通常版の上映に比べて追加料金が必要な場合もあるが、同氏は「まるで映画の世界に入ったような体験ができる」と強調。スポーツ観戦など映画以外の活用も進めることで、今後さらなる集客が見込めると説明した。

また、世界の多くの国・地域では米ハリウッド作品が興行成績の上位を占めることが多い一方で、日本では「邦画がハリウッド作品に匹敵する人気を獲得している」と分析。専用カメラで撮影し、邦画として初めてＩＭＡＸ認証を受けた「ゴジラ―０．０（マイナスゼロ）」（３日公開）を皮切りに、ＩＭＡＸシステムの利点を最大限に楽しめる邦画をさらに増やしていく考えを示した。

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