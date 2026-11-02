ペイクラウドホールディングス（ＨＤ）は２日、子会社が運営するメール配信サービス「アララメッセージ」のサーバーが不正アクセスを受け、メールアドレス約７７００万件が漏えいしたと発表した。サービスを利用する企業最大約３８０社の登録情報が流出。顧客企業によって異なるものの、氏名や電話番号、住所なども流出したという。クレジットカード番号は含まれていない。

不正アクセスを受けたのは先月下旬で、子会社のサービスが不正利用され、クレジットカード会社を装った不審なメールが送信されたことも確認した。「利用内容確認のご依頼」などの件名で最大約７１３万通が送信されたという。アララや顧客企業をかたったメールや電話などに注意するよう呼び掛けている。

一方、サントリーＨＤは２日、グループが利用する外部クラウドサービスが不正アクセスを受け、従業員や顧客ら約１０万人の個人情報が漏えいしたと発表した。氏名やメールアドレスなどが含まれるという。

対象は、サントリーグループや委託会社の従業員約９万人の氏名とメールアドレス、企業活動体験プログラムに２０２３年末時点で登録されていた７３２３人のメールアドレス、サントリーＨＤの２６年新卒採用ビジネス部門オープン選考への応募者７１７３人の氏名、電話番号など。クレジットカード番号は含まれていないという。

ノジマも２日、電子商取引（ＥＣ）サイトと中古スマートフォン買い取りサイトが不正アクセスを受け、合計約７００万件の会員情報が漏えいしたと発表した。漏えいしたのは、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの情報で、クレジットカード情報は含まれていないという。

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