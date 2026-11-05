交通事故による子供の被害を減らすため、警察庁は５日、自動車用チャイルドシートの使用基準拡大を検討する有識者会議を設置すると発表した。道交法上の義務がない６歳以上にも、より大きい子向けのジュニアシートなどの使用を義務付けるか議論する。年内にも提言書を取りまとめる見通しで、同庁は提言を基に法改正を検討する。

自動車のシートベルトはおおむね身長１５０センチ以上の人の使用を想定。小さな子供がシートを用いずにベルトを締めると、ベルトが胸や腰の正しい位置にかからず、事故の衝撃で首や腹部に食い込んで重傷を負う危険がある。

２０２４年に福岡市早良区で路線バスと軽乗用車が衝突した事故では、乗用車に乗っていた当時７歳と５歳の女児２人が死亡。どちらもチャイルドシートを使っておらず、シートベルトに腹部を圧迫されたことなどが死亡につながった。

法的な着用義務があるのは６歳未満の幼児だが、日本自動車連盟（ＪＡＦ）や各自動車メーカーはその後も成長に応じ、チャイルドシートやジュニアシートの使用を推奨。使用の目安も福岡の事故を機に「身長１４０センチ未満」から「１５０センチ未満」に見直した。

警察庁も体格に合わせたシート使用について注意喚起してきたが、規制強化を求める声もあり、さらなる対策を検討していた。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]