来日中の国連女性機関（ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）のニャラザイ・グンボンズバンダ事務局次長は７日、東京都内で時事通信のインタビューに応じ、人工知能（ＡＩ）は世界の不平等を広げる恐れがあると警鐘を鳴らした。女性がＳＴＥＭ（科学、技術、工学、数学）分野に進み、ＡＩ開発に加わることでデジタル空間の格差是正を図ることができると訴えた。

グンボンズバンダ氏は、先住民族などデジタル空間へのアクセスが難しい人々が公共政策から置き去りにされたり、女性が偽画像・動画（ディープフェイク）の拡散により、一瞬で人生を奪われたりする恐れがあると指摘。ＳＴＥＭ分野には女性従事者が少なく、デジタル分野を改善するため、女性が「自らの経験をもってＡＩを発展させることが必要だ」と呼び掛けた。

同氏は、１９４５年の国連設立以降、「ジェンダー平等に進歩が見られる」と評価。初等教育を受ける女子児童の増加や妊娠・出産に伴う死亡数の減少を例示した。ただ、加盟国１９３カ国のうち、女性が指導者を務める国は２８カ国のみで、政治分野では「意思決定に関わる女性の数が少なく、増加（スピード）も遅すぎる」と指摘。日本で初の女性首相が誕生したことは「非常に重要だ」と評価しつつ、地方自治体や閣僚のポストでも女性をさらに増やしていくことの重要性を強調した。

一方、国際情勢の厳しさを背景に各国が国防費の増額を続ける中、女性の地位向上に十分な予算を充てるべきだと主張。男女の賃金格差是正や生理用品の非課税化などに取り組むよう求めた。

◇ニャラザイ・グンボンズバンダ氏略歴

ニャラザイ・グンボンズバンダ氏 ジンバブエ出身。南アフリカ大で法学修士、米マサチューセッツ大で名誉法学博士号。国連児童基金（ユニセフ）や国連婦人開発基金（ＵＮＩＦＥＭ、現ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）、世界ＹＷＣＡ（キリスト教女子青年会）などを経てアフリカ連合（ＡＵ）初の児童婚廃止親善大使。２４年２月からＵＮ Ｗｏｍｅｎ事務局次長。

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