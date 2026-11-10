NEWS マーシャル大統領、２４日来日 NEWS 公開日: 2026. 11. 10 11:11 政府は１０日、太平洋島しょ国マーシャル諸島のヒルダ・ハイネ大統領が２４～２７日の日程で来日すると発表した。天皇、皇后両陛下と会見し、高市早苗首相と会談する。大統領として６回目の訪日となる。 木原稔官房長官は記者会見で「マーシャル諸島は法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持する上で重要なパートナーだ」と強調。横浜市で来年開催する首脳会議「太平洋・島サミット」に向けた連携に期待を示した。 記者会見する木原稔官房長官＝１０日、首相官邸 マーシャル諸島のヒルダ・ハイネ大統領＝２０１７年１２月撮影（ＡＦＰ時事） [Copyright The Jiji Press, Ltd.] 時事通信ニュース 関連記事 パジェロ復活：三菱自の「伝家の宝刀」、その歴史とクロスカントリー車の復権JAPAN LIFE | 2026. 11. 12 「卵が好き」84.2%―キユーピー「たまご白書」 : 親子丼、かつ丼はふわとろ支持者が9割JAPAN LIFE | 2026. 11. 12 旅の目的地にしたい「道の駅」：ローカルグルメ＋αが魅力の8駅 TRAVEL | 2026. 11. 11 電子商取引：2025年の消費者向け市場規模は前年比5.5％増の27兆6000億円―経済産業省調査JAPAN LIFE | 2026. 11. 11 立役の髪型だけでも1000種類、かつら結って70年「床山」鴨治欽吾さん：歌舞伎、職人の世界（1）CULTURE | 2026. 11. 10 カスハラを受けた企業は15％：小売、金融、不動産など「B to C」業界で目立つ被害INSIGHT | 2026. 11. 10 海の無法者か、海の武士団か―「日本の海賊」の実像CULTURE | 2026. 11. 09 2027年は未年 : ヒツジに関するあれこれをJAPAN LIFE | 2026. 11. 09