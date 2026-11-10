政府は１０日、太平洋島しょ国マーシャル諸島のヒルダ・ハイネ大統領が２４～２７日の日程で来日すると発表した。天皇、皇后両陛下と会見し、高市早苗首相と会談する。大統領として６回目の訪日となる。

木原稔官房長官は記者会見で「マーシャル諸島は法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持する上で重要なパートナーだ」と強調。横浜市で来年開催する首脳会議「太平洋・島サミット」に向けた連携に期待を示した。

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