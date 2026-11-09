カンボジアの野党勢力指導者でフランスに亡命中のサム・レンシー氏（７７）が９日、東京都内で時事通信の取材に応じた。カンボジアは前首相のフン・セン上院議長（７４）一族が独裁体制を敷いていると批判し、「日本政府はカンボジアの民主主義の強化を支援してほしい」と訴えた。

フン・セン氏は３８年間首相を務め、２０２３年に息子のフン・マネット氏に首相職を「世襲」後も、上院議長などとして最高権力者の地位を維持。近年は強権的な政治手法で反政府勢力を弾圧し、サム・レンシー氏も党首を務めた当時の最大野党・救国党は１７年に解党に追い込まれた。

サム・レンシー氏は、来日はカンボジアの現状を日本政府や国会議員らに伝えることが目的だと説明。「民主主義が深く根付いた日本は、アジアにおける民主主義の推進や人権の擁護に貢献できる」と述べた。

同氏は昨年１０月、パリで「独立政府」の樹立を宣言した。「カンボジア国内で自由に意思を表現できない市民の声を代弁することが役割だ」と強調し、「現政府を信頼できない人に希望を与えることが目的で、民主主義のために闘い続けることが重要だ」と語った。

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