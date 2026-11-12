【ロンドン時事】英ロンドンにある日本政府の文化発信拠点「ジャパン・ハウス」で１１日、北九州市のど派手な成人式文化を伝える企画展「Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ／Ｒｅｂｅｌｌｉｏｎ（伝統／反逆） まつろわぬ二十歳」が始まった。目立つことに情熱を注ぐ日本独自の「ヤンキー文化」とともに、地域に根付く独創性や多様性を発信する。開催は２０２７年４月１８日まで。

鮮やかな刺しゅう入り羽織、リーゼントといった格好で示された「反骨精神」を、服従しないという意味で「まつろわぬ」と表現した。北九州の歴史のほか、映像で新成人８人の個性的ないでたちとともに、おのおのの思いを紹介。キュレーターの山口壮大さんは「親しい人や先輩を乗り越えようという新成人の意志の発露を職人が試行錯誤して考えた結果、（ど派手な）スタイルになった」と解説する。

一部若者による目立つための振る舞いを「文化」と捉えることに異論もあるが、企画展に合わせ訪英した武内和久北九州市長は「あらゆる文化は物議を醸す中から生まれる」とユニークな成人式をアピール。「北九州文化の価値が世界の視点で新たに見いだされた象徴的なイベントだ」と強調する。ジャパン・ハウスのサイモン・ライト企画局長は「日本では企画できなかっただろう。見た目だけで判断してほしくない」と、独自性の大切さを訴えた。

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