大手百貨店各社が２０２７年の初売りで販売する福袋の準備を進めている。来年４月に食料品の消費税が１％に減税されれば、家庭で楽しめる「中食」の需要が増えると見込み、冷凍食品や「デパ地下」の食材を詰め合わせた商品が目立つ。未（ひつじ）年にちなみ、羊肉料理のセットやヒツジと触れ合う体験型福袋も取りそろえた。

高島屋は、オリジナルブランドの酢豚やハンバーグなど冷凍食品３０食分と容量１２１リットルの冷凍庫を組み合わせた２万２７０円の福袋を用意した。羊肉とジンギスカン鍋などのセットは２０２７円で提供。いずれも抽選で５人に販売する。

松屋は、銀座店でカニやフグなどの食材や食事券が入った最大２万７０００円相当の「食の福ガチャ福袋」を５０００円で２００袋売り出す。浅草店では、地下の食品売り場で使える商品券３０００円分と周辺飲食店のランチ用チケット２枚を組み合わせた「浅草・下町デリ大満喫福袋」を販売する。限定１０袋で価格は５５００円。

東武百貨店は、埼玉県の東武動物公園でヒツジの毛刈りなど飼育係の仕事を体験できる福袋を、池袋本店と千葉県の船橋店で計１０人に１万円で販売する。船橋店では、同県のマザー牧場でヒツジの誘導が体験できる商品も取り扱う。

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