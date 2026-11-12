富山市で２０１８年、交番を襲撃して警察官を刺殺し、奪った拳銃で小学校の警備員を射殺したとして、強盗殺人などの罪に問われた元自衛官、島津慧大被告（３０）の差し戻し裁判員裁判の公判が１２日、富山地裁（結城真一郎裁判長）であった。検察側は「無差別殺人の中でも類を見ないほど悪質。生命軽視の度合いが大きい」として死刑を求刑した。１６日に結審し、判決は１２月８日の予定。

これまでの公判では、強盗殺人罪が成立するかどうかや、責任能力の程度を踏まえた量刑が争点になっている。島津被告は一貫して黙秘している。

弁護側は公判で強盗殺人罪の成立を否定し、責任能力についても、「自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）」の影響により襲撃以外の選択肢は困難だったとして、心神耗弱を主張している。

検察側は論告で、被告の一連の行動から「殺害前から拳銃を奪う意思を持っていた」と主張。警察官を次々と殺害することを計画して動機や目的に沿った行動が取れているとして精神障害の影響は限定的と指摘し、「積み重なった不平・不満を無関係な第三者にぶつけることで自身の願望を満たそうとした。筋違いで身勝手極まりない」と非難した。

１０日の公判で警察官の遺族らは「絶対に許せない」と極刑を求めた。一方、警備員の妻は「心の底から（夫に）謝れるようになってから生涯を終えてほしい」と述べた。

差し戻し前の一審は２１年、殺人罪と窃盗罪を適用して無期懲役としたが、名古屋高裁金沢支部は２２年、強盗殺人罪の成立を前提に量刑の再検討が必要として一審判決を破棄。２４年の最高裁も二審を支持し、審理差し戻しが確定した。

起訴状によると、島津被告は１８年６月２６日、富山県警富山中央署奥田交番で所長の稲泉健一警部補（警視に特進）＝当時（４６）＝を刺殺し拳銃を強奪。近くの小学校正門付近で警備員中村信一さん＝同（６８）＝を射殺したとされる。

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