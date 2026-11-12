光合成を行う単細胞の原始的な藻類「シゾン」を動物の培養細胞に融合させ、植物（プラント）と動物（アニマル）のハイブリッド細胞「プラニマル細胞」を世界で初めて作ったと、東京大や東京科学大、近畿大などの研究チームが１２日発表した。シゾンのすべてのＤＮＡが動物細胞の染色体に組み込まれたが、遺伝子は封印されて働かず、葉緑体は融合時に分解されてしまうため、機能面では動物細胞の状態となった。

実験に使った動物培養細胞は、医薬品などの生産に利用されるチャイニーズハムスター卵巣由来細胞。東京大大学院新領域創成科学研究科の松永幸大教授は「今後は葉緑体を導入し、シゾン側の遺伝子も働かせて、光合成により酸素を発生させたい」と話している。論文は国際科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。

プラニマル細胞の作製は松永教授が２０１８年に提唱して取り組んできた。動植物の有用なたんぱく質を生み出す細胞を光合成を利用して大量に培養できれば、医薬品や培養肉などを生産する新たな手段となる。

植物の細胞は細胞膜の外側に細胞壁があるが、原始的なシゾンは細胞壁がなく、全遺伝情報（ゲノム）のサイズも非常に小さい。松永教授らは化合物のポリエチレングリコールを使う既存の方法でシゾンと動物培養細胞を融合させ、シゾンのＤＮＡが動物細胞側の細胞核に入るよう工夫。成功率は低いものの、シゾンの全ＤＮＡが動物細胞側の染色体に組み込まれたプラニマル細胞を生み出した。

組み込まれたシゾン側のＤＮＡは、遺伝子として働かないよう、メチル化と呼ばれる仕組みや凝縮により封印された状態。通常の動物培養細胞と同様に、１５０世代以上にわたって分裂・増殖を重ねた。

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