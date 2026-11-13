上場地方銀行・グループ７３社の２０２６年９月中間決算が１３日、出そろった。連結純損益（一部は単体ベース）の合計は前年同期比３４．２％増の１兆１２４０億円の黒字で、９割超に当たる６８社が増益を確保。金利上昇を追い風に貸出金利息が拡大し、業績予想を上方修正する地銀も相次いだ。

千葉銀行やめぶきフィナンシャルグループなどは４～９月期として最高益を更新した。４期連続で増益となった横浜フィナンシャルグループの片岡達也社長は「個人、法人の顧客と関係を深めてきた結果、金利上昇の恩恵を受けることができた」と胸を張った。

一方、規模の小さい第二地銀を中心に４社が減益となった。クレジットカード決済代行業者、全東信（大阪市）などの破産手続きに伴い、与信関係費用が増加した高知銀行は純損益が赤字に転落した。

旺盛な資金需要を背景に、貸し出しの原資となる預金の奪い合いは激しさを増す。仙台市に本店を置く七十七銀行の小林英文頭取は、高金利をうたうインターネット専業銀行との競争や相続によって「預金が一段と東京に流れる傾向が強まっている」と警戒感をあらわにした。

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