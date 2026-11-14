ソニーグループの家庭用ゲーム機「プレイステーション（ＰＳ）５」の世界累計販売台数（出荷ベース）が今月１０日時点で１億台を突破した。２０２０年１１月の発売から６年での大台到達。画面の鮮明さや立体的に聞こえる音でゲームの世界に浸れる「没入感」が人気を呼んでいる。

発売当時の日本での価格は５万４９７８円。７年ぶりに投入された待望の新型ＰＳだったことに加え、コロナ禍での巣ごもり需要が追い風となり、２１年７月にはシリーズで歴代最速となる約８カ月で全世界での累計実売台数１０００万台を達成した。ただ、半導体不足や物流網の混乱の影響で、発売から２年ほどは品薄の状態が続いていた。

ソニーは近年、本体の販売台数よりネットを通じてさまざまなゲームをダウンロードする定額制会員サービスを重視しており、新規販売台数は「想定通り緩やかに減少している」（陶琳最高財務責任者）という。今後は、次世代機の登場までにどれだけ台数が積み上がるかが注目点となる。

ＰＳシリーズで１億台を突破したのは、初代ＰＳ、ＰＳ２、ＰＳ４に次いで４機種目。最多は１２年３月末時点で１億６０００万台以上を記録したＰＳ２となっている。

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