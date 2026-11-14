東京電力福島第１原発事故の廃炉作業で、２号機では６月から使用済み燃料プール内の核燃料を遠隔操作で取り出す作業が行われている。このほど、担当の作業員らが報道各社の取材に応じ、「しっかりと準備を重ねて実施しているので、順調に進められている」などと話した。

２号機は水素爆発を免れたため、原子炉建屋に大きな損傷がない一方、プール周辺は放射線量が高い。そこで、建屋横に構台を設置して壁に穴を開け、３基のクレーンなどで構成された専用装置を設置。プールから取り出した燃料を「キャスク」と呼ばれる容器に遠隔操作で収納し、穴から搬出している。

キャスクへの収納などを担当する協力企業の作業員は、形も重さもほぼ同じ模擬燃料で事前に訓練を重ねたと明かした上で、「経験を生かして無事に作業できている」と話した。

東電によると、クレーンのアームの長さは数ミリ単位で調整。燃料１体当たり１時間かからない程度で作業を進めているといい、「コミュニケーションよく一つ一つ作業を着実に進め、取り出しを完遂したい」としている。

これまでに未使用も含め全６１５体のうち１２６体を搬出。設備点検や搬出先の共用プールの空き容量確保のため、先月１９日から作業を一時中断しており、東電は来年春ごろに再開する方針。２０２８年度の完了を目指している。

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