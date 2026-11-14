天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが１７日からシンガポールを公式訪問されるのを前に、オン・エンチュアン駐日大使（５８）が時事通信などの取材に応じた。皇室からの同国訪問は、上皇ご夫妻以来２０年ぶりで、「シンガポールにとって非常に大きな出来事。両国関係をさらに深めていきたい」と期待を込めた。

大使は昨年５月の大阪・関西万博でシンガポール館を訪れた愛子さまを案内した。その際、愛子さまは同国の都市緑化政策に関心を持ち、動物が高速道路を安全に渡るための動物用横断歩道に特に興味を持っていたという。

愛子さまは同館の自分の夢を記すコーナーで「世界平和」と書いた。大使は世界各地で戦争が起きている現状に触れ、「非常に意味のある言葉だ」と述べた。１９４２年２月から終戦まで３年半にわたった日本による占領時代を「決していい時期ではない」と言及。「歴史の教訓を記憶に残し、日本とは未来志向の関係を築いていきたい」と話した。

６６年の日本との外交関係樹立から今年で６０周年。上皇ご夫妻が在位中の２００６年に国賓として訪れたことが「一番の大きな節目」と振り返り、経済だけではなく「いろいろな新しい分野でも関係を深めていきたい」と強調した。愛子さまには「シンガポールの多文化社会を実際に体験し、いろいろな民族の人がうまく平和で生活できることを自分自身で見て感じてほしい」と語った。

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