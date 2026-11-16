警視庁によるコカイン所持などの摘発者数が過去最多更新のペースを続けている。近年、１０～２０代の若者へのまん延が懸念されており、同庁は海外からの密輸を阻止するため水際対策を強化している。

警視庁薬物銃器対策課によると、昨年１年間の同庁によるコカイン関連の摘発者数は１０年前の約１０倍に当たる４１５人で、過去最多を更新した。今年も９月末時点で４００人を超えており、年間では昨年を上回る見通しという。

違法薬物の中で、覚醒剤は４０～５０代の摘発が目立つが、コカインは２９歳以下が全体の７割以上を占め、若者の間での広がりが懸念される。覚醒剤に比べ安価で専用器具も不要なため、使用への抵抗感が薄れていることが背景にあるとみられる。捜査幹部は「ＳＮＳや知人を通じて広がり、コカインは安全でファッショナブルだという誤ったイメージが浸透している」と強い危機感を募らせる。

コカインはほぼすべて海外から密輸されるため、同庁は羽田空港などでの取り締まりを強化。８月、小袋１０１個に詰めた計約１キロ（末端価格２４２４万円相当）を飲み込んで英国から密輸したアルゼンチン人の女を逮捕したほか、１０月にはスーツケースに３．２キロ（同７６８０万円相当）を隠しフランスから持ち込んだフィンランド人の女を、また靴の中に５キロ（同１億２０００万円相当）を隠しマレーシアから入国しようとした同国籍の５人を相次いで逮捕した。

国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）によると、コカインの流通量は世界的に増加している。東京税関や海上保安庁、関東信越厚生局麻薬取締部との連携を強める警視庁の河内良夫薬物銃器対策課長は「コカインのまん延に強い危機感を抱いている。水際対策を徹底したい」と強調した。

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