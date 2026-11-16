静岡県菊川市で２０２４年７月、高齢夫婦と次女が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた元自衛官で夫婦の孫片山宏一被告（２９）の裁判員裁判の公判が１６日、静岡地裁浜松支部（来司直美裁判長）であり、検察側は「理由なく相手を殺害する悪質で無差別的な殺人」と非難し、死刑を求刑した。

被告は起訴内容を認めており、刑事責任能力の程度が争点。弁護側は最終弁論で、精神障害の影響で心神耗弱状態だったとし、懲役２５年が相当と訴えた。この日で結審し、判決は１２月４日。

検察側は論告で、被告は１カ月以上前から殺害計画を練り、ナイフなどを購入して入念に準備するなど、計画性が高いと主張。責任能力の低下や減退は認められないとした。

動機について、死亡した父親の遺産相続が進まない理由が兄にあるなどと一方的に恨みを募らせ、「兄の構築する世界を壊し、社会的に兄を孤立させるため」に親族を殺害する計画を立てたと主張した。

一方、弁護側は「被告は殺害する順序を考えておらず、計画はずさんだった」などと反論した。

論告に先立ち、兄らが意見陳述。兄は「心の許容をはるかに超える痛烈な出来事」と述べた。

起訴状などによると、片山被告は２４年７月２８日午後２時～２時半ごろ、祖父＝当時（８７）＝宅で、祖父と祖母＝同（８１）、２人の次女＝同（５２）＝の首や胸をナイフで複数回にわたって突き刺し、殺害したとされる。

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