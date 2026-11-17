【シンガポール時事】天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１７日、シンガポール公式訪問のため、民間機で東京・羽田空港を出発し、同国に到着された。今年は日本との外交関係樹立６０周年に当たり、ターマン・シャンムガラトナム大統領から招待された。外国公式訪問は昨年のラオスに続き２度目。

淡いピンク色のスーツ姿の愛子さまは午前１０時５０分ごろ、搭乗口前で宮内庁幹部らの見送りを受けた。「気を付けて行ってまいります」とにこやかにあいさつし、機内へ向かった。

チャンギ空港から車で現地時間午後６時すぎに宿泊先のホテルに到着。出迎えた総支配人らと握手を交わし、副総支配人の女性から花束を受け取ると「ありがとうございます」と述べ、館内に入った。

愛子さまは滞在中、大統領を表敬訪問し、大統領主催の昼食会に臨む。シンガポール植物園を訪れ、ラン命名式に出席。ガン・キムヨン副首相、リー・シェンロン上級相（前首相）とも面会する。

上皇ご夫妻が１９７０年にソテツを植樹した日本庭園も訪問。日本人学校や小児血液がんセンター、観光名所のマーライオンも視察し、２１日に帰国する。

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