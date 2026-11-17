２本足で直立する愛らしい姿で人気者になったレッサーパンダの雄「風太」が１７日、「飼育下で存命中の最高齢のレッサーパンダ」になったとして、ギネス世界記録に認定された。風太は２３歳１３５日で、飼育する千葉市動物公園（同市若葉区）では認定式が開かれ、集まったファンから祝福の声が上がった。

風太は２００３年７月５日、静岡市駿河区の市立日本平動物園で誕生し、翌年に千葉市動物公園に移った。０５年ごろから２本足で立ち上がる姿が話題となり、日本中で人気を集めた。

風太は人間だと１００歳以上になるともされる。現在は体調に配慮しながら時間を限って展示しており、この日は気温が低いために展示を見送った。飼育員の伊藤泰志さん（６１）によると、左の後ろ足を痛め１日のほとんどを横になって過ごすが、好物のリンゴやサツマイモをよく食べるなど食欲は旺盛という。

家族と一緒に風太を見に来た女児（９）は「顔が好き。ふわふわしていてかわいい」と話した。千葉県木更津市から娘と一緒に訪れた大沢陽子さん（４３）は、風太がブームになったころからのファンといい、「ずっと大好き。もう尊敬です」と興奮した様子だった。

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