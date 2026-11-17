【マニラ時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と日中韓３カ国による首脳会議が１７日（日本時間同）、フィリピン・マニラで開かれた。日本から高市早苗首相が出席。エネルギー・食料安全保障や海上貿易の強化に関する首脳声明を発表した。中国の李強首相は１６日に帰国。高市氏との接触は実現しなかった。

高市氏は席上、金融協力や災害対応、組織犯罪対策などを共通課題として挙げ、「協力には大きな可能性がある」と連携の重要性を訴えた。

首脳声明では、エネルギーや食料の供給網が混乱した際の対応能力を高める方針を明記。海上物流の手続き効率化もうたった。

李氏の帰国を巡っては、日中関係が冷え込む中で、高市氏との同席を避けたとの見方が出ている。高市氏は、代理として出席した張柱農業農村相と握手し、言葉を交わした。

高市氏はその後、日ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席。「自由で開かれたインド太平洋」構想に触れ、「実現の要であるＡＳＥＡＮ各国と手を携え、共に強く豊かになることを目指す」と呼び掛けた。

終了後に発表した首脳声明では、日本とＡＳＥＡＮの外交構想が、法の支配などの「基本的原則」を共有していることを確認。透明性や信頼性のある重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）構築、中国を念頭に置いた経済的威圧への懸念、人工知能（ＡＩ）の安全性に関する協力枠組みの創設なども盛り込んだ。

高市氏は日メコン首脳会議にも出席した。

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