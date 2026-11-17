気象庁は１７日、カムチャツカ半島付近で１０月１６日に起きた地震で最大震度７とする緊急地震速報（警報）を誤って出し、取り消した問題の調査結果を発表した。２０２０年に鳥島近海の地震で誤発表した際に導入された改善策が２２年の情報システム更新の際に引き継がれないなど、コンピューターの自動計算プログラムのミスが２件重なった。

この改善策は、推定した震源の位置から７００キロを超える観測点のデータはマグニチュード（Ｍ）の計算に使わない措置。震源が日本の地震観測網から遠過ぎる場合、位置やＭの推定精度が低くなるために導入された。しかし、システム更新の際にこの設定が消えたため、緊急地震速報の発表対象領域（北緯２０～５０度、東経１２０～１５４度）から外れた場所でＭ９．９と推定してしまった。

さらに、このＭ９．９の地震が千島列島北部で起きたと、震源の位置を変更して国内の震度を予測したため、北海道と東北の一部で最大震度７とする誤発表に至った。Ｍの計算に使う震源の位置と震度予測に使う震源の位置は必ず一致させるという二つ目の改善策を２３年に導入していたが、計算プログラムに反映し切れていなかった。

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