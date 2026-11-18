来日した東欧モルドバのオスモケスク農業・食品産業相は１７日、東京都内で時事通信のインタビューに応じ、日本の支援を通じた農業の近代化が欧州連合（ＥＵ）加盟を後押しするとの認識を示した。農業国モルドバはソ連時代からワイン生産が盛ん。ロシアの侵攻を受ける隣国ウクライナと共にＥＵ加盟に向けた交渉を進めている。

国際協力機構（ＪＩＣＡ）とモルドバ政府は同日、農業機械・設備の近代化を支援する最大８６億７８００万円の円借款契約に署名した。オスモケスク氏は「プロジェクトを通じ、モルドバの農家の強靱（きょうじん）性を高めることが最も重要だ」と強調した。

オスモケスク氏は「日本の農業機械・設備はＥＵ基準にも適合する」と高く評価。これらを農家に提供することで「ワイン産業を含む幅広い分野で生産と品質の向上を目指す」と述べた。

かつて同国産ワインの主要輸出先だったロシアは、モルドバが親欧米路線にかじを切ると禁輸措置を発動した。オスモケスク氏は「禁輸措置を契機に輸出先の多角化を進めており、国際的な品質や安全基準を満たしている」と説明。「日本市場での販売をさらに拡大したい」と語った。

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