【シンガポール時事】シンガポールを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１８日、大統領府を訪れ、ターマン・シャンムガラトナム大統領を表敬訪問し、大統領主催の昼食会に出席された。

和服姿の愛子さまは、大統領の出迎えを受け、笑顔で建物内へ。記帳と記念撮影を済ませて着席し、大統領に英語で招待への謝意を示した。昼食会の冒頭、マレー語、中国語、タミル語、英語で「こんにちは」とあいさつし、東日本大震災などでの同国の支援に改めて謝意を示した。

その上で「先の大戦において、貴国で多くの尊い命が失われ、さまざまな苦難を受けた人々がおられたことを忘れてはなりません」と言及。「相互理解と友好の礎には、先人たちの努力と知恵の積み重ねがあることを胸に留めるとともに、これからも両国の絆がますます深まっていくことを切に願っております」と述べ、乾杯した。

大統領は「シンガポールへの初の公式訪問を歓迎します」などと述べた。

愛子さまは午後、主に１５世紀後半以降に移住してきた中華系移民と、マレー系女性の間に生まれた子孫による文化を紹介する「プラナカン博物館」に続き、国立博物館を視察。第２次大戦中の日本統治下時代の展示では、反日とみなされた人が「粛清」されたとの説明を真剣なまなざしで聞き、遺品などの展示品を「どれくらいの範囲から見つかったものですか」と質問していた。

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