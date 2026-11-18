東京都中野区の路上で女性が刺殺された事件で、逮捕された職業不詳清武一則容疑者（３９）が女性との飲食代などに「４年間で８００万円ほど使った」と供述していることが１８日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁捜査１課は、同容疑者が女性に一方的に好意を抱き、受け入れられなかったことで不満を募らせたとみて調べている。

捜査関係者によると、清武容疑者は４年前、飲食店で働いていた被害者の青木七海さん（２４）と知り合ったと説明。青木さんが別の店に勤務先を変えても足しげく通い、「恋愛関係ではなかったが、一方的に好意を寄せていた」「付き合えないなら、彼女を殺して自分も死のうと思った」と話している。現在は生活保護を受けていたという。

事件当日は「会って話がしたい」と青木さんを誘い出し、中野区内で４０分ほど２人で食事をした。帰り道に「きょうはつまらなかった」などと言われたことに腹を立て、包丁で刺したとみられている。

現場を離れると、ＪＲ東中野駅近くの公園で手を洗い、発生から約１時間後に自ら１１０番。「自分も死のうと試みたが、死にきれなかった」などと話したが、身柄を確保された際、けがはなかった。包丁は段ボールで自作したさやに収め、上着の内ポケットに入っていた。

清武容疑者は２０２３年１１月にも、中野区内の飲食店で接客を受けた別の女性に対し、「家に行っていい？」などと迫り、同庁から警告を受けたことがあったという。

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